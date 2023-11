Marre de vous réveiller la nuit ? 5 astuces pour ne plus vous lever pour faire pipi

Partagez cet article avec vos amis!

Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

L’envie fréquente d’uriner pendant la nuit, également appelée nycturie, peut être due à plusieurs facteurs. Parmi ces derniers, notons une vessie hyperactive, des problèmes de prostate chez les hommes, ou encore un déséquilibre hormonal entraînant une production excessive d’urine.

Les récents articles scientifiques abordent ce sujet fréquent et donnent quelques pistes pour mieux comprendre les raisons derrière ces réveils nocturnes.

Comment éviter ces réveils indésirables ?

Heureusement, il existe de nombreuses astuces simples pour prévenir la nycturie et retrouver un sommeil paisible. Nous vous dévoilons nos conseils pour ne plus avoir à vous lever la nuit afin de soulager votre envie pressante.

Lisez aussi : Micro-ondes : Un danger caché pour votre santé ? Ce que vous devez savoir !

Astuce n°1 : Ne buvez plus directement avant de vous endormir

Vous remplissez votre verre d’eau juste avant de vous mettre au lit ? Vous devriez y réfléchir à deux fois ! En réduisant la quantité de liquide ingérée dans les heures qui précèdent le coucher, vous diminuez le volume d’eau que vos reins doivent filtrer durant la nuit. Le besoin d’uriner diminue aussi !

Pensez à boire principalement en journée et essayez de vous limiter à une petite quantité d’eau avant de vous endormir.

Astuce n°2 : Évitez les boissons diurétiques

Nous vous conseillons aussi d’éviter les boissons diurétiques dont le café, le thé noir ou vert, les boissons alcoolisées, les sodas et autres boissons gazeuses. Riche en caféine, ces boissons ont un effet diurétique et favorisent la production d’urine.

En limitant leur consommation – particulièrement en soirée – vous prévenez le besoin fréquent d’aller aux toilettes pendant la nuit.

Astuce n°3 : Pratiquer des exercices de Kegel

Nous vous recommandons de travailler sur la force de vos muscles du plancher pelvien grâce aux exercices de Kegel. Cela peut aider à mieux contrôler votre vessie et donc à réduire considérablement les réveils nocturnes liés à l’envie d’uriner.

Pour réaliser cet exercice simple, contractez les muscles qui permettent de stopper le flux d’urine pendant 5 secondes, puis relâchez-les pendant 5 secondes. Répétez cette séquence une dizaine de fois, 2 à 3 fois par jour.

Astuce n°4 : Adapter votre alimentation

Certaines personnes sont plus sensibles au sel, qui peut encourager la rétention d’eau dans le corps et provoquer un besoin accru d’éliminer ce surplus. Nous vous recommandons de privilégier une alimentation équilibrée sans excès de sel afin de favoriser une bonne hydratation et limiter les envies nocturnes.

Astuce n°5 : Consulter un professionnel de santé

Si malgré l’application de ces conseils vous continuez à ressentir le besoin impérieux d’aller aux toilettes la nuit, nous vous recommandons de consulter votre médecin. Ce dernier pourra déterminer s’il y a une cause sous-jacente à traiter pour soulager cette gêne.

En suivant ces cinq astuces simples, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour éviter les réveils nocturnes liés à l’envie d’uriner, et bénéficier d’un sommeil plus réparateur et serein.

Vous aimeriez aussi : Découvrez ces 8 aliments à ne pas consommer pour éviter le diabète !

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!