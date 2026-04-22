Vinicius : Le choix judicieux de le céder, alors qu’il s’impose comme la star incontestée du Real Madrid.

Le maintien de Vinicius Junior suscite de vives discussions parmi les fans du Real Madrid et les médias spécialisés. Bien que son contrat n’ait pas encore été renouvelé, de nombreux indicateurs laissent à penser qu’il le fera. Cependant, ses performances cette saison ont été inégales. Lors du match contre Alavés, il a inscrit un beau but avant de présenter des excuses au Bernabeu.

Les critiques autour de Vinicius Junior

À l’issue de la rencontre, Juanfe Sanz a clairement exprimé son opinion sur Vinicius dans l’émission El Chiringuito, le désignant comme l’une des principales causes des tensions dans le vestiaire du Real Madrid. « Je suis fermement convaincu que la meilleure décision pour le Real Madrid est de vendre ce joueur. Le jour du match contre le Barcelona, il a créé une division interne dans le vestiaire; il a pris le pouvoir et personne ne l’a arrêté », a-t-il déclaré.

Une situation délicate à résoudre

« Le message d’aujourd’hui est sa façon d’admettre ses erreurs, mais je pense qu’il a déjà épuisé toutes ses chances. Real Madrid l’a gardé dans l’équipe en raison de ses bonnes performances, c’était le prix à payer pour son comportement », a-t-il ajouté.

« Quand il jouait bien, il était pardonné pour certaines actions, mais lorsque les choses se sont détériorées, je pense que l’équilibre a penché vers un comportement beaucoup plus négatif. Je crois qu’à la lumière de ces saisons manquées, des mesures décisives doivent être prises », a-t-il conclu.