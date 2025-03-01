Vinícius Jr. victime de gestes racistes ignobles de la part de supporters lors d’un match du Real Madrid.

La victoire du Real Madrid, sur le score de 1-0 contre la Real Sociedad lors du match aller de la Copa del Rey, a été ternie par un nouvel incident de racisme ciblant Vinícius Jr.

Le match, qui s’est déroulé au Reale Arena à San Sebastián, a dû être brièvement interrompu après qu’un supporter de la Real Sociedad ait été filmé en train de faire des gestes de singe envers l’ailier brésilien, victime de racisme à plusieurs reprises en Espagne.

Des abus racistes envers Vinicius persistent

C’était la première fois que Vinícius était capitaine du Real Madrid, un moment qui aurait dû être un motif de fierté mais qui a été entaché par des actes honteux dans les tribunes.

Le match avait déjà été émaillé de controverse, des chants offensants dirigés vers le défenseur madrilène Raúl Asencio ayant contraint l’arbitre José María Sánchez Martínez à suspendre la rencontre et à activer le protocole anti-racisme de La Liga, une mesure rarement appliquée dans le football espagnol.

Les abus envers Vinícius Jr. ont été largement condamnés, les images de l’incident ayant rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

La Real Sociedad a réagi en affichant un message anti-racisme sur l’écran géant du stade, appelant les supporters à soutenir leur équipe sans recourir à la haine.

Cependant, de telles mesures ont eu peu d’effet pour prévenir les incidents répétés de racisme à l’encontre de la star brésilienne.

Cet ultime incident vient s’ajouter à un inquiétant schéma d’abus dirigés vers Vinícius Jr.

Vinícius fait face à des menaces persistantes

Au cours des dernières années, il a été la cible de chants racistes, de campagnes de haine en ligne, et même de menaces, y compris l’affreuse exposition d’un mannequin vêtu de son maillot pendu à un pont par des ultras de l’Atletico Madrid.

Malgré les arrestations et les actions judiciaires entreprises dans certains cas, le problème demeure omniprésent dans le football espagnol.

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a révélés que Vinícius avait été visiblement affecté par la situation, ce qui a conduit à son remplacement à la mi-temps.

« Il a parlé à l’arbitre, qui a appliqué le protocole, mais il était clairement perturbé. Je l’ai remplacé pour son bien-être et parce qu’il avait déjà reçu un carton jaune, » a expliqué Ancelotti.

Malgré ces scènes troublantes, Vinícius a gardé sa résilience, publiant plus tard sur les réseaux sociaux : « Vivre des moments inoubliables avec le club de mes rêves ! »

Endrick a été la star du match de mercredi pour les Los Blancos en marquant le seul but de la rencontre en première période.

Dans une autre mauvaise nouvelle pour les fans du Real, Dani Ceballos a dû quitter le terrain en seconde période en raison d’une blessure.

L’équipe a publié un communiqué jeudi confirmant la blessure à la jambe.

« Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Dani Ceballos par les services médicaux du Real Madrid, le diagnostic a précisé qu’il souffre d’une blessure au muscle semi-membraneux affectant le tendon de sa jambe gauche. »

Madrid tourne désormais son attention vers le match retour au Santiago Bernabeu le 1er avril, où ils viseront à sécuriser une place en finale.