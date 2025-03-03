Le FC Barcelone écrase la Real Sociedad réduite à dix et s’empare de la première place en Espagne avec un 4-0 retentissant.

Barcelona a triomphé avec une écrasante victoire de 4-0 contre la Real Sociedad, qui jouait à 10, ce dimanche, lui permettant ainsi de reprendre la tête du championnat d’Espagne.
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Une victoire décisive pour Barcelone
Gerard Martín, Marc Casadó, Ronald Araujo et Robert Lewandowski ont chacun inscrit un but, plaçant ainsi Barcelone un point devant l’Atletico Madrid, qui se trouve maintenant en deuxième position. Les catalans possèdent désormais trois points d’avance sur le Real Madrid, qui a perdu 2-1 contre le Real Betis samedi, tandis qu’Atletico a battu l’Athletic Bilbao 1-0 à domicile.
Un match à sens unique
La Real Sociedad a dû jouer en infériorité numérique dès la 17e minute, après l’expulsion de Aritz Elustondo pour avoir retenu l’attaquant barcelonais Dani Olmo lors d’une contre-attaque.
Cette rencontre représente la sixième victoire consécutive pour Barcelone en championnat et la deuxième défaite en trois matches pour la Sociedad, qui reste en neuvième position.
Le club catalan a dominé le match depuis le début au stade Montjuic, avec des buts signés par Martín à la 25e minute et Casadó à la 29e. Araujo a creusé l’écart à la 56e minute avant que Lewandowski ne clôture le score à la 60e minute, marquant ainsi son huitième but en neuf matches.
Au total, Lewandowski a inscrit 34 buts cette saison toutes compétitions confondues, dépassant ainsi son précédent record de 33 buts enregistré lors de la saison 2022-23.
La Real Sociedad, qui sera également en demi-finale de la Copa del Rey aux côtés de Barcelone, Madrid et Atletico, a peiné dès le départ et n’a enregistré aucune tentative au but.
Le défenseur de la Sociedad, Hamari Traoré, a fait son retour sur le terrain en seconde période, près de six mois après une opération du genou.
Plus tôt dans la journée, l’attaquant Diego García a marqué deux minutes avant la fin du temps additionnel de la seconde mi-temps, offrant ainsi une victoire 1-0 à Leganés, 16e du classement, face à Getafe, actuellement 14e. Valence aura également l’occasion de sortir de la zone de relégation avec une victoire contre Osasuna.
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