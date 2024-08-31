MotoGP – Grand Prix d’Aragon 2024 : Marc Márquez s’adjuge sa première victoire avec Ducati lors du Sprint !

Le Grand Prix d’Aragon 2024 de MotoGP a été marqué par un événement historique : Marc Márquez a remporté sa toute première victoire avec l’équipe Ducati lors du Sprint. Une performance exceptionnelle qui restera gravée dans les annales de la compétition moto.

Marc Márquez triomphe sur le circuit d’Aragon avec Ducati

Ce samedi 31 août 2024 restera gravé dans les mémoires des fans de MotoGP. Le prodige espagnol Marc Márquez a décroché sa première victoire au guidon d’une Ducati lors de la course sprint du Grand Prix d’Aragon. Les spectateurs étaient en effervescence, applaudiant leur héros qui faisait un retour fracassant sur le devant de la scène.

Une performance de maître

Marc Márquez, affichant une forme éblouissante tout au long du week-end, a démontré pourquoi il est l’un des pilotes les plus redoutables du paddock. En dominant la course dès les premiers tours, il a rapidement creusé l’écart sur ses principaux concurrents. Jorge Martín et Pedro Acosta, respectivement deuxième et troisième, n’ont pas pu lui contester la victoire.

Francesco Bagnaia en difficulté

Toutefois, ce n’était pas un bon week-end pour tout le monde. Francesco Bagnaia, le double champion du monde en titre, a connu une course sprint difficile en terminant à une modeste neuvième place. Devancé dans le dernier tour par Fabio Quartararo, Bagnaia voit sa position au championnat se fragiliser. En tête avant l’épreuve avec seulement cinq points d’avance, il devra redoubler d’efforts pour conserver sa place au sommet.

Circuit de MotorLand Aragón

Longueur : 5 080 m

5 080 m Largeur : 15 m

15 m Virages à gauche : 10

10 Virages à droite : 7

7 Plus longue ligne droite : 968 m

968 m Nombre de tours : 23

23 Distance totale : 116,77 km

Un champion revanchard

Marc Márquez, revanchard après des mésaventures lors des dernières courses en Autriche, a prouvé durant ce week-end qu’il est bien de retour à son meilleur niveau. Fort de ses résultats des essais, où il a battu le record du circuit et décroché la pole position avec près d’une seconde d’avance, il avait toutes les cartes en main pour s’imposer.

Comparaison des performances clés

Critère Marc Márquez Jorge Martín Position finale 1er 2ᵉ Temps d’écart +5.3 secondes – Vitesse moyenne 180 km/h 177 km/h Points de championnat 25 points 20 points Chutes 0 0 Record de la piste Oui Non