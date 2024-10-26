MotoGP – Grand Prix de Thaïlande 2024 : Francesco Bagnaia s’impose en pole position tandis que Jorge Martin et Marc Marquez connaissent des mésaventures !

La course tant attendue du Grand Prix de Thaïlande 2024 en MotoGP a réservé son lot de rebondissements. Francesco Bagnaia a brillamment décroché la pole position, marquant ainsi sa détermination à briller sur le circuit. En revanche, Jorge Martin et Marc Marquez ont connu des mésaventures qui ont chamboulé le déroulement de la course. Retour sur une journée riche en émotions et en surprises sur le circuit thaïlandais.

Francesco Bagnaia Étincelle sur le Circuit Chang

Lors du Grand Prix de Thaïlande 2024, Francesco Bagnaia a su éblouir le public en s’emparant de la pole position. Avec une maîtrise parfaite du Chang International Circuit, le pilote italien a brillamment survolé les sessions qualificatives. Bagnaia, fort de sa récente victoire au Grand Prix d’Australie, a réussi à consolider sa position de leader en réalisant le meilleur temps sur le tracé thaïlandais.

Le Chang International Circuit, mesurant 4 550 mètres, offre un challenge technique avec ses 12 virages et une ligne droite de 1 000 mètres. C’est sur ce tracé exigeant que Bagnaia a démontré son savoir-faire, plaçant sa Ducati en tête du peloton.

Jorge Martin et Marc Marquez en Difficulté

Tandis que Bagnaia savourait son triomphe, Jorge Martin et Marc Marquez vivaient une journée nettement plus compliquée. Le pilote espagnol, Jorge Martin, qui s’était pourtant montré performant sur d’autres circuits, a dû se contenter de la troisième position. Un résultat honorable, certes, mais en dessous de ses espérances initiales.

Quant à Marc Marquez, son début de week-end prometteur a été vite éclipsé par des problèmes techniques récurrents. En quête de vitesse et de fiabilité, le champion espagnol a vu ses ambitions de redorer son blason sur le circuit thaïlandais mises à rude épreuve.

Un Samedi de Qualifications Mémorable

La journée de samedi a été rythmée par des qualifications intenses, captivant l’attention des fans. Les séances ont débuté à 05h45, diffusées en direct sur Canal + Sport 360, offrant aux spectateurs une immersion totale dans l’univers palpitant du MotoGP.

Lors de ces qualifications, Bagnaia, Enea Bastianini, et Jorge Martin ont chacun fait preuve d’une compétitivité sans faille, assurant un spectacle de qualité sur la piste thaïlandaise. Un sprint a suivi à 10h00, ajoutant une dose supplémentaire d’adrénaline pour les amateurs de vitesse.

Pilote Position Francesco Bagnaia Pole Position Enea Bastianini Deuxième Jorge Martin Troisième Marc Marquez Problèmes Techniques Chang International Circuit 4 550 m, 12 Virages