La nouvelle berline emblématique de Lancia se révèle progressivement

La nouvelle berline emblématique de Lancia se dévoile peu à peu, suscitant l’enthousiasme et l’attente des passionnés d’automobile. Avec son design innovant et ses caractéristiques techniques prometteuses, elle s’annonce comme une véritable révélation dans le monde de l’automobile.

Une révélation attendue pour 2026

La nouvelle Lancia Gamma, une berline emblématique, est attendue en 2026. Cette grande berline marque le retour de la marque centenaire sous la bannière de Stellantis. Après l’Ypsilon, elle se veut être un modèle phare pour Lancia, mêlant tradition et modernité.

Un design résolument moderne

Contrairement aux modèles des années 70 et 80 portant le même nom, la nouvelle Gamma adoptera un design avant-gardiste. La signature lumineuse frontale, héritée du concept Pu+Ra HPE, se distinguera par des bandes LED fines à la fois horizontales et verticales. Le style se caractérise par des lignes élancées et un profil fastback offrant une silhouette élégante et dynamique.

Caractéristiques techniques et innovations

La Gamma sera construite sur la plateforme STLA Medium, déjà utilisée par des modèles tels que les Peugeot 3008 et 5008. Elle sera proposée uniquement en version électrique, avec des options de moteur deux ou quatre roues motrices. Les batteries, d’une capacité entre 73 et 98 kWh, offriront une autonomie prometteuse de plus de 700 km.

Un intérieur inspiré de l’élégance italienne

À l’intérieur, la Lancia Gamma se veut être un véritable salon sur roues. Le design intérieur s’inspirera des salons italiens, créant une atmosphère à la fois raffinée et confortable. L’accent sera mis sur la qualité des matériaux et l’attention aux détails, reflétant l’héritage de Lancia en matière de design de luxe.

Une empreinte environnementale réduite

En se concentrant uniquement sur les motorisations électriques, Lancia fait un pari sur la réduction de l’empreinte carbone. Cette démarche s’accompagne d’efforts supplémentaires pour intégrer des matériaux renouvelables dans la conception de la voiture, renforçant ainsi l’engagement de la marque en faveur d’une mobilité durable.

Caractéristique Détail Date de lancement 2026 Plateforme STLA Medium Motorisation Électrique Autonomie Plus de 700 km Batterie 73 à 98 kWh Design Profil fastback Intérieur Inspiration italienne Engagement environnemental Utilisation de matériaux renouvelables