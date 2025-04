La nouvelle Porsche 911 ‘Spirit 70’ réinvente les sièges emblématiques ‘Pasha’.

Le constructeur automobile Porsche a dévoilé une édition spéciale de sa célèbre 911, baptisée 911 Spirit 70. Inspirée par le style emblématique des années 70, cette nouvelle version vise à séduire les passionnés de la marque tout en rendant hommage à son héritage. Basée sur le modèle Carrera GTS Cabriolet, la 911 Spirit 70 arbore une peinture unique et un intérieur distinctif qui fera le bonheur des collectionneurs.

Un design classique revisité

La Porsche 911 Spirit 70 est la troisième d’une série de modèles spéciaux évoquant le patrimoine de la marque. Après la Targa 4S Heritage Design et la Sport Classic, cette version se distingue par sa couleur exclusive, nommée Olive Neo, ainsi que par des jantes peinte en gris-or avec verrouillage central, dérivées de la Sport Classic, mesurant 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière.

Des rayures caractérisées s’étendent sur le capot et se terminent par le chiffre « 911 », rappelant les autocollants des années 1970. En y regardant de plus près, on aperçoit une version unique du blason de Porsche sur le nez du véhicule, conçu pour évoquer le modèle utilisé par la marque en 1963.

Un intérieur flamboyant et performant

A l’intérieur, la 911 Spirit 70 propose un aménagement des plus originaux. Les centres des sièges ainsi que quelques autres éléments de l’habitacle sont recouverts du motif Pasha, un design audacieux qui rappelle le drapeau à damier agité par le vent. Composé d’un mélange de textile et de fil de velours, le motif est disponible en noir et Olive Neo, assorti à l’extérieur. Les acheteurs ont également la possibilité d’opter pour un habillage des dossiers des sièges en Pasha.

Sur le plan technique, cette édition limitée est animée par la nouvelle motorisation T-Hybrid issue de la Carrera GTS. Ce bloc turbocompressé de 3,6 litres à six cylindres à plat est associé à un moteur électrique, offrant une puissance combinée de 532 chevaux et 449 lb-pi de couple. L’énergie est transmise aux roues arrière par le biais d’une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports.

Une exclusivité limitée

La 911 Spirit 70 sera produite à seulement 1 500 unités dans le monde, avec les premières livraisons aux États-Unis prévues pour l’été 2025. Le prix de départ s’élève à 242 250 dollars, y compris les frais de transport, soit 17 000 dollars de plus que le modèle GT3. Malgré ce prix élevé, il n’y a aucun doute que Porsche parviendra à écouler rapidement cette édition limitée.