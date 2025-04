Les Prix des Tesla d’Occasion S’effondrent.

Aperçu des Baisses des Prix des Véhicules Électriques d’Occasion

Une récente étude d’iSeeCars révèle que les véhicules Tesla sont les plus touchés par la baisse des prix parmi les voitures d’occasion. En examinant les données de 1,4 million de voitures vendues entre mars 2024 et mars 2025, il devient clair que l’acquisition d’une Tesla d’occasion pourrait être plus abordable que prévu.

Les Modèles en Tête de Liste

Les modèles Tesla, notamment le Model S, le Model 3 et le Model Y, figurent dans le top 10 des voitures d’occasion ayant subi la plus grande baisse de prix. Le Model S, en particulier, a connu une chute de prix de 17,2 % entre mars 2024 et mars 2025, perdant presque 10 000 dollars, avec un prix moyen de 47 931 dollars le mois dernier.

Rang Modèle Prix Moyen Mars 2025 Différence $ Année sur Année % Différence Année sur Année 1 Tesla Model S 47,931 $ -9,944 $ -17.2% 2 Porsche Taycan 75,407 $ -13,422 $ -15.1% 3 Ford Explorer Hybrid 31,288 $ -5,136 $ -14.1% 4 BMW Série 5 Hybrid 34,375 $ -5,557 $ -13.9% 5 Tesla Model Y 30,611 $ -4,634 $ -13.1% 6 Maserati Levante 45,413 $ -5,898 $ -11.5% 7 Mercedes-Benz AMG GT 78,676 $ -9,808 $ -11.1% 8 Tesla Model 3 26,084 $ -3,193 $ -10.9% 9 Jeep Gladiator 34,136 $ -4,089 $ -10.7% 10 Hyundai Kona Électrique 21,549 $ -2,462 $ -10.6% Lire aussi L'un des radars les plus redoutés de la DGT est sur le point de se mettre en marche et de distribuer des amendes.

Impacts des Réductions de Prix sur le Marché

Les analystes notent que les baisses de prix observées pour les véhicules neufs de Tesla ont immédiatement affecté les prix des modèles d’occasion. Karl Braue, analyste exécutif chez iSeeCars, explique : « Les réductions de prix sur les nouvelles Teslas ont immédiatement impacté les prix des anciennes, entraînant une chute rapide de leurs valeurs. Cette stratégie était motivée par la volonté de Tesla de maintenir sa croissance des ventes, mais elle a commencé à montrer ses limites l’année dernière avec une première baisse annuelle des ventes. » Les véhicules électriques représentent désormais la moitié des véhicules dans le top 10 de cette liste, avec la présence de marques telles que Porsche et Hyundai aux côtés des Tesla.

Les prix des véhicules d’occasion ont chuté de manière significative ces derniers mois, rendant même les véhicules électriques plus abordables que leurs homologues à essence.

En conclusion, il est indéniable que le marché des véhicules d’occasion Tesla subit une transformation notable, offrant aux acheteurs potentiels une opportunité d’acquérir ces véhicules à des prix plus compétitifs.

Source : iSeeCars

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!