TipRanks élargit son horizon : acquisition de Main Street Data

TipRanks acquiert Main Street Data pour renforcer ses services de données

TipRanks, un agrégateur israélien de recherche de marché, a annoncé l’acquisition de Main Street Data, une plateforme de recherche en actions axée sur le visuel, afin de répondre aux besoins en données de ses clients institutionnels et des traders. Cette transaction marque une étape importante dans la stratégie d’expansion de TipRanks depuis sa récente acquisition par Prytek.

Une deuxième acquisition stratégique

Cette acquisition est la deuxième pour l’entreprise israélienne, et la première depuis qu’elle a été rachetée par Prytek pour 200 millions de dollars l’année dernière. Précédemment, TipRanks avait acquis The Fly, un éditeur de nouvelles financières digital spécialisé dans la couverture en temps réel des informations qui impactent le marché, dans le courant de l’année 2023.

Un besoin croissant de données de marché

La récente acquisition de Main Street Data semble être stimulée par la demande croissante de jeux de données de marché parmi les traders et, par conséquent, par les courtiers qui leur offrent des services de trading. « Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une forte demande de la part des plateformes de trading pour des recherches avancées et des outils adaptés à leurs clients les plus exigeants », a déclaré Uri Gruenbaum, PDG de TipRanks. « Parallèlement, il y a également eu une demande croissante pour des ensembles de données uniques afin d’améliorer les applications d’intelligence artificielle. »

Main Street Data propose des données KPI sur des centaines d’entreprises cotées en bourse, permettant ainsi aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées. La plateforme met un accent particulier sur la présentation graphique des données pour améliorer leur attrait visuel pour les traders. Bien que le site web de Main Street Data n’ait enregistré que 5 000 visites en février, selon SimilarWeb, près de 87 % de son trafic web provient des États-Unis, le reste venant du Royaume-Uni.

TipRanks a également souligné que les ensembles de données offerts par Main Street Data permettront aux courtiers de proposer des outils avec des insights sur les indicateurs KPI pour des clients exigeants. De plus, ces ensembles de données peuvent également être connectés à des outils d’intelligence artificielle. L’entreprise israélienne a récemment lancé un analyste d’actions basé sur l’IA qui peut même couvrir les penny stocks.

« L’acquisition de Main Street Data nous permet de répondre à ces besoins auprès de nos clients institutionnels », a ajouté Gruenbaum. « Les données KPI uniques de l’entreprise et ses capacités graphiques positionnent encore davantage TipRanks comme la principale plateforme de recherche pour les investisseurs non institutionnels. Nous nous efforçons constamment d’améliorer l’expérience utilisateur sur TipRanks, et cette acquisition constitue une nouvelle avancée dans ce sens. »

Joe Kelley, fondateur et PDG de Main Street Data, a déclaré : « Avec TipRanks, nous pourrons offrir des données de qualité, des nouvelles en temps réel et une expérience utilisateur solide à un public mondial. »

Par ailleurs, de plus en plus de courtiers intègrent les services de TipRanks dans leur offre. Récemment, NAGA a intégré les plateformes de recherche d’actions de TipRanks, après CMC Invest, qui a adopté les mêmes solutions pour ses utilisateurs australiens quelques mois plus tôt.

Partagez cet article avec vos amis!