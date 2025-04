Découvrez la Suzuki Jimny Horizon, une édition limitée avant l’arrivée de l’hybridation, à partir de 32 000 €

Amateurs d’aventure et de rareté, réjouissez-vous ! La Suzuki Jimny Horizon vous invite à saisir un dernier clin d’œil à la pure tradition automobile avant le grand saut vers l’hybridation. Cette édition limitée, débordante de charme et de robustesse, se dévoile à partir de 32 000 €. Un véhicule qui ne se contente pas de vous transporter d’un point A à un point B, mais qui vous emmène dans un univers où chaque trajet devient une expédition exaltante. Ne tardez pas, l’horizon appelle les passionnés, et cette Jimny n’attend que vous pour partir à la conquête de paysages encore inexplorés!

Une Édition Spéciale et Limitée

Si le nom de Suzuki Jimny évoque des souvenirs de petites aventures tout-terrain, alors accrochez-vous, car l’édition limitée Horizon débarque en Allemagne, prête à faire des vagues avant l’ère de l’hybridation! Limitée à exactement 900 exemplaires, cette édition spéciale marque l’ultime évolution du modèle thermique du célèbre petit baroudeur japonais.

Caractéristiques Techniques et Esthétiques

Ne laissez pas sa petite taille vous tromper; le Suzuki Jimny Horizon regorge d’attributs qui en font une bête de la route. Avec un moteur à quatre cylindres 1.5 essence de 102 ch, associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, ce véhicule mélange parfaitement performance et praticité. Ajoutons à cela un attelage de remorque amovible et une capacité de chargement généreuse de 863 dm3, reléguant le Jimny Horizon dans la catégorie des véhicules utilitaires.

Du côté des améliorations esthétiques, attendez-vous à voir un véhicule au look robuste avec des jantes en acier peintes en noir, des garde-boue distinctifs, et une calandre ornée du lettrage Suzuki classique. Une teinte de carrosserie grise unique, rehaussée par une décoration adhésive noire, enveloppe le tout avec élégance.

Le Prix de l’Exclusivité

Avec un prix de départ de 32 340 €, le Jimny Horizon n’est pas seulement un véhicule utilitaire, mais aussi un statement de style et de capacité. Il se situe légèrement au-dessus de la version de base, côté tarif, mais justifie cet écart par une myriade de spécialités qui lui sont propres.

Avant-Garde de l’Hybridation

Suzuki ne s’arrête pas là: anticipant le virage écologique, la marque a déjà prévu une transition vers l’hybridation pour le Jimny. En effet, une version totalement électrique de ce petit mais puissant véhicule est attendue pour 2030. Cela présente une étape fascinante pour ce modèle de voiture apprécié, qui prouve que même les icônes tout-terrain peuvent se tourner vers un avenir plus vert.

En somme, le Suzuki Jimny Horizon s’avère être plus qu’une simple édition spéciale; c’est un avant-goût passionnant de ce que pourrait devenir l’avenir des 4×4 compacts et économes. Pour les aficionados de Suzuki et les amateurs de véhicules tout-terrain, l’Horizon propose une expérience riche et une opportunité de posséder un morceau de l’histoire automobile en devenir.

