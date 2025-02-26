Dévoilement tant attendu : découvrez le nouveau Mercedes Classe C, l’une des voitures les plus convoitées de l’année.

Introduction

Le segment des berlines est en déclin, avec une part de marché de seulement 3,5 % en Espagne, tandis que les SUV continuent de dominer. Néanmoins, les marques premium, telles que Mercedes, maintiennent leur engagement envers ce type de véhicule. Le nouveau Mercedes Classe C est prévu pour cet été, s’accompagnant d’importantes mises à jour et d’une version entièrement électrique à l’horizon 2026.

Le nouveau Mercedes Classe C arrive cet été

Le dernier modèle de la gamme Classe C, identifié par le code interne W206, s’apprête à faire son apparition sur le marché avec une nouvelle mise à jour, prévue pour cet été. Après son lancement initial en 2021, les versions berline et familiale subiront des modifications majeures pour rester compétitives face à des rivaux tels qu’Audi et BMW.

Changements esthétiques et intérieurs significatifs

Les prototypes du nouveau Classe C ont déjà été aperçus sur les routes européennes, révélant des améliorations esthétiques. La calandre, inspirée de celle de la nouvelle Classe E, ainsi que des pare-chocs et des feux LED retravaillés sont au programme. L’intégration de nouvelles lumières diurnes et de rétroviseurs redessinés témoigne également des changements apportés.

À l’intérieur, la mise à jour devrait inclure des fonctionnalités empruntées à la nouvelle Classe E, avec une attention particulière portée à la qualité des matériaux, suite à des critiques sur l’aspect des plastiques utilisés. De plus, le système d’infodivertissement MBUX fera l’objet d’une révision, avec la possibilité d’intégrer des écrans plus grands.

Une gamme de moteurs maintenue et l’arrivée d’un Classe C entièrement électrique

Tandis que la gamme de moteurs actuelle du Classe C comprend déjà 11 variantes, Mercedes prévoit de nouvelles optimisations pour répondre aux normes d’émission de plus en plus strictes. En revanche, des rumeurs circulent quant à un retour potentiel du moteur V8 dans les versions AMG, suite aux critiques sur l’absence de ce moteur emblématique.

En parallèle, Mercedes travaille sur une version 100 % électrique du Classe C, attendue pour 2026. Basée sur une plateforme spécifique, cette version pourrait disposer d’une autonomie impressionnante grâce à des batteries de nouvelle génération, tout en répondant à la fois aux exigences des acheteurs traditionnels et aux besoins émergents du marché électrique.