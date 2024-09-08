Peugeot 408 et Citroën C5-X : Où sont passées les néo-berlines promises en remplacement des SUV ?

Depuis quelques années, l’industrie automobile a vu une montée en puissance des SUV, au détriment des berlines traditionnelles. Peugeot et Citroën, marques emblématiques du groupe PSA devenu Stellantis, avaient pourtant promis l’avènement de nouvelles néo-berlines pour répondre à cette tendance. Cependant, avec les modèles Peugeot 408 et Citroën C5-X, où en sommes-nous réellement dans cette transition et cette offre de véhicules distinguée ?

Un espoir avorté pour les néo-berlines

Lorsqu’elles ont été annoncées, la Peugeot 408 et la Citroën C5-X devaient représenter une alternative crédible aux SUV. Ces modèles tentaient de redéfinir le marché avec une formule hybride combinant l’esthétique des berlines et la praticité des SUV. Mais après plusieurs années sur le marché, force est de constater que ces véhicules n’ont pas réussi à s’imposer.

L’attrait indéniable mais trompeur des SUV

Ultra-dominants sur le marché européen depuis plus d’une décennie, les SUV ont séduit de nombreuses familles grâce à leur habitacle surélevé qui facilite l’installation à bord, notamment pour les enfants. Malgré ces avantages pratiques, les SUV ne sont pas exempts de défauts. Leur hauteur et leur poids supplémentaires imposent des contraintes sur le comportement routier et leur efficacité aérodynamique est loin d’être optimale, affectant négativement les émissions de CO2.

Deux alternatives prometteuses mais mal acceptées

En 2021, Citroën lance la C5-X, suivie en 2022 par Peugeot avec la 408. Ces deux modèles, bien que disposant de dimensions et de positionnements légèrement différents, visaient à offrir une carrosserie hybride, mi-berline mi-SUV. L’idée était de séduire ceux déjà lassés des SUV traditionnels. Cependant, malgré des cabines spacieuses et des coffres généreux, ces voitures n’ont pas réussi à convaincre le public.

Des chiffres de ventes décevants

Après trois ans de commercialisation pour la C5-X et deux ans pour la 408, les ventes de ces deux néo-berlines restent décevantes. En 2023, la Citroën C5-X n’a séduit qu’un peu plus de 4 000 clients, un chiffre relativement faible pour un modèle prétendant remplacer les populaires SUV. De son côté, la Peugeot 408, malgré des ventes atteignant les 8 200 exemplaires sur sa première année complète, n’a pas réussi à maintenir cette dynamique en 2024, enregistrant une baisse significative des ventes.

Un avenir incertain pour les néo-berlines

Chez Citroën, l’échec commercial de la C5-X a été tel que la marque a déjà décidé qu’elle ne serait pas remplacée. Du côté de Peugeot, l’avenir de la 408 est également incertain. Bien que les ventes n’aient pas été catastrophiques, elles restent en deçà des attentes. La gamme devrait se réduire progressivement, avec une offre simplifiée et une version 100 % électrique à l’horizon.

Comparaison des modèles

Critère Peugeot 408 Citroën C5-X Année de lancement 2022 2021 Longueur 4,69 m 4,81 m Ventes 2022 896 exemplaires 3,337 exemplaires Ventes 2023 8 211 exemplaires 4 195 exemplaires Prévisions 2024 3 843 exemplaires 676 exemplaires Fabrication Mulhouse, France Chine Confort Dynamique Extrêmement confortable Style Fastback Pullman Versions disponibles Hybride 136 ch, 100 % électrique Essence, Hybrid Avenir Réduction de gamme Pas de descendante

La fatigue des SUV n’est pas encore palpable

En dépit des efforts pour réintroduire des modèles plus proches des berlines, les investisseurs dans l’après-SUV devront encore patienter. Les modèles comme la Toyota Corolla ou la Tesla Model 3 continuent de bien se vendre. Il est donc clair que, pour le moment, l’engouement pour les SUV n’a pas encore atteint son point de bascule.