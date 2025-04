Stellantis – Carlos Tavares : « Nous sommes sur les talons de Tesla, mais pourquoi cette alarme maintenant ?

Dans l’univers de l’automobile, la course à l’innovation est lancée. Stellantis, sous la direction de Carlos Tavares, affiche une ambition claire : rivaliser avec Tesla. Cette déclaration récente soulève des questions sur la stratégie du groupe face au géant de l’électrique. Mais quels enjeux se cachent derrière cette comparaison inattendue ? Analysons de plus près cette dynamique compétitive qui pourrait bien redéfinir l’avenir de l’industrie automobile.

L’offensive de Stellantis face à Tesla

Carlos Tavares, le dynamique CEO de Stellantis, n’y est pas allé par quatre chemins lors de sa récente déclaration : « Nous sommes sur les talons de Tesla, mais pourquoi cette alarme maintenant ? ». Face aux défis du marché actuel et à la réglementation de plus en plus contraignante, Stellantis montre clairement sa détermination.

Les enjeux de la réglementation CAFE

Lors du Chantilly Arts & Elegance, Tavares a abordé de manière franche les préoccupations autour du durcissement imminent des normes de rejets de CO2. Selon lui, l’alarme déclenchée par différents constructeurs européens est hors de propos, car « ces règles, tout le monde les connaît depuis longtemps et chacun a eu le temps de se préparer ».

Cependant, la demande informelle de l’ACEA pour reporter ce durcissement de 2025 à 2027 révèle les tensions persistantes dans l’industrie automobile alors que l’Europe met la pression pour la transition écologique.

Stellantis contre vents et marées

Il est essentiel de rappeler que Stellantis a quitté l’ACEA depuis 2022. Tavares a ainsi adopté une posture offensive, soulignant que Stellantis est prêt et organisé pour faire face aux nouvelles réglementations :

Optimisation des chaînes de production

Lancement de nouveaux véhicules électriques performants

Investissements massifs dans la R&D

Pour lui, « on souffle dans le cou de Tesla », ce qui traduction une grande confiance en la capacité de Stellantis à rivaliser avec l’icône de l’automobile électrique.

Les consommateurs et le marché

Tavares a néanmoins exprimé des réserves sur l’accueil des consommateurs à ces nouvelles voitures électriques, pointant du doigt le principal obstacle : le prix. « Le régulateur veut que les consommateurs achètent ces voitures, et le consommateur dit non merci, pas à ce prix-là ! ».

La question du coût reste donc centrale, malgré les avancées technologiques et les efforts entrepris. Ici, Stellantis se heurte à un défi majeur qu’il partage avec bon nombre de ses concurrents.

D’un côté, Tesla ; de l’autre, Stellantis

Si Tesla est souvent perçu comme l’innovateur sans pareil dans le domaine des véhicules électriques, Stellantis, sous l’impulsion de Tavares, montre qu’un géant européen peut également être agile et combatif.

L’avenir semble prometteur pour Stellantis, qui poursuit son offensive tout en gardant les yeux rivés sur ses objectifs, prêt à contourner les obstacles réglementaires et à séduire une clientèle toujours plus exigeante.

Stratégie Stellantis optimisé pour les nouvelles règles de CO2 Réglementation Les règles sont connues et beaucoup ont eu le temps de s’y préparer Comparaison Les consommateurs ne sont pas prêts à payer des prix élevés Posture Stellantis se prépare à concurrencer Tesla ACEA Stellantis ne fait plus partie de l’association depuis 2022 Demande de report ACEA propose un report du durcissement de 2025 à 2027 Production Stellantis a organisé ses ventes et production nécessaires

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

