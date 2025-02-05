VW dynamise le développement de ses voitures électriques avec une nouvelle plateforme révolutionnaire.

Volkswagen renforce sa stratégie de développement de ses voitures électriques en s’associant à Dassault Systèmes. Cette collaboration s’inscrit dans une volonté d’accélérer la conception et la production de nouveaux modèles.

Collaboration stratégique pour l’innovation

Le directeur financier de Dassault Systèmes, Rouven Bergmann, a annoncé la signature de cette alliance lors d’une réunion avec des investisseurs. L’entreprise française, célèbre pour son logiciel 3DExperience, entend révolutionner le secteur automobile avec des solutions adaptées aux nouvelles exigences des voitures électriques.

Des procédés adaptés aux nouveaux défis

« Volkswagen a choisi notre technologie pour standardiser tous les processus de conception et de production au sein du groupe afin d’accélérer le time-to-market et la transition vers une conception automobile basée sur les logiciels », a déclaré Bergmann. Mais qu’implique cette technologie exactement ?

Une plateforme innovante pour une meilleure collaboration

La plateforme 3DExperience est conçue pour offrir une vue d’ensemble sur l’ensemble de l’écosystème d’affaires. Elle relie en temps réel des personnes, des idées, des données et des solutions dans un environnement collaboratif unique, adapté aux besoins des start-ups comme aux grandes entreprises telles que Volkswagen.

Cette plateforme permet d’analyser les données entrantes, d’optimiser les activités des équipes, et de faciliter la coordination entre elles. Grâce au cloud, il devient également possible de gérer des départements situés à l’échelle mondiale. De plus, tout membre peut proposer des solutions pour améliorer l’efficacité, favorisant ainsi une évolution continue des activités de l’entreprise.