Saisissez votre unique occasion d’acquérir ce roadster exceptionnel !

Un exemplaire unique de voiture de luxe sera proposé aux enchères ce mois de mai. Le 16 mai, lors de l’événement Mecum Auctions à Indianapolis, l’Excalibur RS Roadster de 1962, le seul de son genre, passera sous le marteau, attirant l’attention des collectionneurs et des passionnés de voitures anciennes.

Une conception emblématique

L’Excalibur RS Roadster, bien qu’apparemment daté de 1962, a en fait été construit dans les années 1990. Ce véhicule unique est basé sur le design du modèle Excalibur Hawk, qui était à l’origine en version hardtop en 1961. L’inventeur de son design, Brooks Stevens, avait initialement prévu de réaliser un Roadster, mais ce projet ne s’est concrétisé qu’une fois qu’un ami de Stevens a relancé l’idée dans les années 1990.

Caractéristiques techniques impressionnantes

Ce roadster est construit sur un châssis en acier sur mesure et revêtu de panneaux de carrosserie en aluminium faits à la main. Les portières proviennent d’une Lamborghini Murcielago et s’ouvrent vers le haut, ajoutant une touche spectaculaire à son apparence. Sous le capot se trouve un moteur V8 de 5,7 litres de chez General Motors, qui fonctionne avec une injection de carburant à corps d’accélérateur. Bien que le véhicule fasse semblant d’avoir une boîte manuelle, il est effectivement équipé d’une transmission automatique 700R4 à quatre vitesses.

La vente de l’Excalibur RS Roadster lors des enchères Mecum est attendue avec impatience. Avec son style singulier et son histoire intrigante, les enchérisseurs seront sûrement nombreux à vouloir faire partie de cet événement exceptionnel. Quel sera le prix final? Les commentaires sont ouverts pour les spéculations sur son enchère finale.