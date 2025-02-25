La Ferrari 12Cilindri Spider : Une Légende en Devenir – Notre Premier Essai.

La magie du V12 a toujours sa place chez Ferrari

Ferrari, emblème de l’automobile de luxe, a toujours accordé une place prépondérante à son moteur V12, introduit en 1947. Bien que la marque italienne ait évolué avec des moteurs V8 et V6 hybrides offrant des performances équivalentes, rien ne surpasse l’élégance et la magie d’une symphonie à douze cylindres. Le dernier modèle en date, le Ferrari 12Cilindri Spider, combine puissance, sophistication et une touche de nostalgie.

Le nouveau Ferrari 12Cilindri Spider

Le Ferrari 12Cilindri fait écho au premier moteur V12 de la marque, qui ne mesurait à l’origine que 1,5 litre. Aujourd’hui, ce modèle est doté d’un imposant moteur de 6,5 litres, installé sous le capot du Purosangue surélevé et de la dernière GT de Ferrari, le 12Cilindri, ici dans sa version Spider. Ce nouvel opus, qui évoque le mythique 365 GTB/4 Daytona, célèbre 78 ans de création de moteurs à 12 cylindres, faisant de lui un hommage à un héritage prestigieux.

Caractéristiques rapides Ferrari 12Cilindri Spider 2025 Moteur V12 de 6,5 litres Puissance 819 chevaux / 500 lb-pi 0-100 km/h 2,9 secondes Vitesse maximale 340 km/h Prix de base / Selon essai 515 400 $ / 685 533 $ Lire aussi Nissan Frappe un Grand Coup avec son Nouveau Pick-up Hybrid Plug-In Frontier.

Un Véhicule d’Exception

Le 12Cilindri Spider conserve les caractéristiques techniques de son homologue coupé mais n’hésite pas à se distinguer. Il pèse 3 571 livres, légèrement plus lourd que le coupé, ce qui a entraîné des ajustements en matière de suspension et d’aérodynamisme. Bien que le modèle partage certaines technologies de l’812 Superfast, il se démarque avec un empattement plus court et des jantes de 21 pouces.

La dernière Ferrari se distingue par des fonctionnalités que son créateur, Enzo Ferrari, n’aurait sans doute jamais imaginées : sièges massants, démarrage automatique et même un plan de maintenance de sept ans. On ne peut qu’imaginer la réaction d’Enzo face à une telle innovation.

Les atouts : Un V12 de 9 500 tr/min, une beauté à couper le souffle, une conduite agréable.

Et bien que son prix soit à la hauteur de ses performances, le Ferrari 12Cilindri Spider redéfinit avec succès ce que signifie posséder une voiture de sport moderne qui engage et fascine. Au cœur de l’expérience, il permet d’apprécier la puissance de son moteur tout en offrant un confort inégalé. Il faut dire qu’à l’ère des voitures hybrides et suralimentées, Ferrari reste attaché à son essence même : la performance et la passion.