La réponse de Benzema aux propos de Cristiano Ronaldo : « Pour moi, le meilleur reste Ronaldo, celui du Brésil… »

Karim Benzema a récemment réagi aux déclarations de Cristiano Ronaldo, qui a affirmé être le meilleur joueur de football de tous les temps. Cette réponse a suscité l’intérêt des médias et des fans, mettant en lumière l’admiration mutuelle entre les deux footballeurs légendaires.
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La réaction de Benzema aux propos de Ronaldo
Lors d’une interview sur TNT Sports BR, le visage de Karim Benzema a révélé toute son ambivalence face à ces déclarations. « Chacun dit ce qu’il veut. Si lui pense qu’il est le meilleur de l’histoire… Pour moi, par exemple, c’est Ronaldo, le Brésilien, » a déclaré l’attaquant français. Benzema a souligné qu’il n’appréciait pas de faire des comparaisons entre les joueurs, affirmant que chacun a sa propre histoire et reconnaissant le talent indéniable de Ronaldo.
Les éloges de Benzema pour Vinicius
Au-delà de ses réflexions sur Ronaldo, Karim Benzema a également pris le temps de exprimer son admiration pour Vinicius Jr. « Je pense que toutes ces histoires de Ballon d’Or sont terminées, c’est comme ça. Pour moi et pour tout le monde, il est le meilleur. C’est le joueur décisif de Real Madrid et il fait toujours la différence. Je suis très heureux et fier de son travail, » a-t-il commenté. Benzema a conclu en exprimant l’espoir que Vinicius puisse un jour décrocher le tant convoité Ballon d’Or, tout en insistant sur l’importance de sa continuité dans sa performance au sein du club madrilène.
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