La plateforme Forex TradeLocker diversifie ses options de liquidité et introduit une technologie de prise de bénéfices.

Introduction

TradeLocker a récemment annoncé l’intégration de Takeprofit Liquidity Hub à sa plateforme de trading, une évolution qui permet aux courtiers forex d’accéder à de nouvelles sources de liquidité et d’élargir leurs options d’exécution des transactions.

Intégration de Takeprofit Liquidity Hub dans la plateforme de TradeLocker

Cette intégration permet aux courtiers utilisant la plateforme de TradeLocker de se connecter à plusieurs fournisseurs de liquidité, tout en tirant parti des outils existants de graphique, de trading et de gestion des risques. Le Liquidity Hub est un outil côté serveur conçu pour les courtiers forex utilisant des plateformes telles que MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) et des systèmes de trading personnalisés. Son objectif principal est d’agréger la liquidité provenant de diverses sources en un flux unique et gérable.

“Nous sommes ravis de collaborer avec TradeLocker et de l’aider à moderniser l’environnement de trading tout en redéfinissant les standards de l’industrie,” a déclaré Diana Peip, Responsable des Ventes chez Takeprofit Tech. “L’engagement de TradeLocker à doter les courtiers de technologies de pointe renforce leur capacité à servir les clients et à réussir sur le marché.”

Une popularité croissante parmi les entreprises de trading propriétaire

Cette initiative coïncide avec l’intérêt croissant de plusieurs entreprises de trading propriétaire pour l’offre de TradeLocker. Le mois dernier, l’entreprise de trading propriétaire agréée par la FSCA, Quant Tekel, a intégré la plateforme à sa suite d’outils, aux côtés de cTrader. En septembre, Lionheart Funding Program, une société australienne proposant des défis pour les traders de détail, a fait une démarche similaire. TradeLocker a gagné en popularité parmi les entreprises de trading propriétaire cette année, particulièrement après les changements réglementaires introduits par MetaQuotes en février. Parmi les entreprises notables utilisant actuellement TradeLocker figurent Funding Pips, Top Tier Trader et Goat Funded Trader (GFT).

TradeLocker se décrit comme une plateforme de trading développée sur la base des retours d’expérience des traders, courtiers et entreprises de trading propriétaire. La plateforme offre des fonctionnalités graphiques ainsi que des outils de gestion des risques, y compris des fonctions de stop-loss et de take-profit.

Fondée en 2013 et basée à Chypre, Takeprofit Tech développe des logiciels de technologie financière. L’entreprise produit des outils d’automatisation et des solutions de trading pour les courtiers forex et les fournisseurs de liquidité.

Selon l’annonce, l’intégration est désormais disponible pour les clients de TradeLocker.