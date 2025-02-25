Cinq nouvelles autoroutes à péage vont bientôt devenir gratuites !

Un tournant dans le réseau autoroutier espagnol

L’Espagne est sur le point de connaître une transformation significative de son réseau autoroutier. Le gouvernement a annoncé la fin des péages sur plusieurs autoroutes, permettant aux conducteurs d’économiser des frais considérables. Après des décennies de paiements obligatoires, des routes emblématiques vont désormais devenir gratuites, marquant un changement d’ère pour les usagers.

La libération des axes autoroutiers majeurs

Le gouvernement espagnol confirme que le processus de libéralisation des autoroutes de péage est irréversible. Depuis 2018, plusieurs routes importantes, dont les sections de l’AP-1, de l’AP-4 entre Séville et Cadix, et de l’AP-7 reliant Alicante, Valence, Tarragona et Barcelone, ne nécessitent plus de péage. Ces changements ont considérablement influencé les habitudes de circulation, rappelant aux automobilistes les coûts élevés qu’ils devaient supporter, comme les plus de 30 euros pour un trajet de Madrid à Barcelone.

Le calendrier officiel du gouvernement prévoit la fin des concessions pour d’autres autoroutes dans les mois et années à venir. Par exemple, l’AP-7, dans sa section périphérique d’Alicante, a déjà levé ses barrières. Après une période de gratuité prolongée pour améliorer la mobilité et la sécurité dans cette zone surchargée, le ministère des Transports a confirmé que cette gratuité sera maintenue jusqu’au 15 février 2026, avec un processus en cours pour en faire une mesure définitive.

Vers une gratuité généralisée

Mais ce n’est pas tout. Le ministère a également lancé des démarches pour étudier la libération des péages sur d’autres voies stratégiques, notamment l’AP-6, qui est l’une des plus fréquentées et coûteuses d’Espagne. Bien que ses concessions expirent en novembre 2029, le gouvernement a pris cette initiative afin d’anticiper la transition vers une circulation gratuite, particulièrement nécessaire en raison du volume élevé de traffic sur cet axe reliant le centre de la péninsule au nord.

Enfin, la situation de l’AP-68, reliant Bilbao et Saragosse, mérite également d’être mentionnée. Avec la fin de sa concession prévue en novembre 2026, cette route devrait également devenir gratuite d’ici peu. Actuellement, 1.500 kilomètres d’autoroutes à péage demeurent en Espagne, mais les plans du gouvernement commencent déjà à transformer considérablement le paysage autoroutier du pays.