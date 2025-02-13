Une autre autoroute à péage lève ses barrières et devient enfin gratuite !

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Le gouvernement espagnol procède à la libération des péages des autoroutes Dans le cadre de son programme de libération des péages, le gouvernement espagnol, dirigé par Pedro Sánchez, continue d’avancer vers la gratuité de certaines autoroutes. Plusieurs voies de péage ont déjà été supprimées, et d’autres le seront prochainement. Les prochaines autoroutes à devenir gratuites…

Le gouvernement espagnol procède à la libération des péages des autoroutes

Dans le cadre de son programme de libération des péages, le gouvernement espagnol, dirigé par Pedro Sánchez, continue d’avancer vers la gratuité de certaines autoroutes. Plusieurs voies de péage ont déjà été supprimées, et d’autres le seront prochainement.

Les prochaines autoroutes à devenir gratuites

La prochaine autoroute à lever ses barrières de péage sera l’AP-68, reliant Bilbao à Saragosse, prévue pour 2026, date à laquelle la concession sera terminée. Depuis 2018, l’Espagne a déjà supprimé le péage sur plusieurs autoroutes, notamment l’AP-1, l’AP-4, l’AP-7 par segments, ainsi que l’AP-2. Toutefois, le gouvernement continue d’évaluer d’autres autoroutes encore à péage dans le pays.

Extension de la gratuité de l’AP-7 et ses avantages

Récemment, le ministère des Transports a annoncé le prolongement d’un an de la gratuité temporaire de l’AP-7 dans son contournement d’Alicante, qui s’appliquera jusqu’au 15 février 2026. Ce prolongement est le résultat de l’efficacité démontrée par cette mesure initiée en juillet 2024, devant soulager le trafic de l’A-70, qui était souvent congestionnée.

Des analyses menées par le ministère ont montré que la mesure a entraîné une réduction des embouteillages allant jusqu’à 43 % dans la période de septembre à novembre 2024. En pleine saison estivale, cette réduction des congestions a même atteint jusqu’à 74 % pendant les périodes critiques. De plus, la diminution du trafic a contribué à réduire les niveaux de consommation et les émissions polluantes jusqu’à 24 % dans certaines directions, générant un bénéfice social estimé à 16,8 millions d’euros par an.

Ces résultats prometteurs incitent le gouvernement à envisager la fin définitive des péages sur l’AP-7, une mesure attendue par de nombreux usagers de la route.