Cristiano Ronaldo exprime son rêve de fouler le terrain aux côtés de son fils de 14 ans

Cristiano Ronaldo, figure emblématique du football mondial, continue de captiver l’attention malgré un transfert vers la Ligue saoudienne. Le Portugais est toujours au centre des discussions, que ce soit pour ses performances sportives ou pour ses prises de paroles percutantes.

Déclarations récentes et ambitions

Dans une récente interview accordée au média français ‘Telefoot’, Ronaldo a abordé le débat intemporel concernant le meilleur joueur de l’histoire et l’importance d’un titre de Coupe du Monde dans cette équation. Il a affirmé : « Il ne serait pas juste de dire que j’ai besoin d’une Coupe du Monde pour considérer que j’ai eu du succès dans ma carrière. »

Le joueur a également évoqué la possibilité de participer à la prochaine Coupe du Monde en 2026 : « Lorsque la prochaine Coupe du Monde arrivera, si je suis toujours en forme physiquement et mentalement et si l’équipe nationale a besoin de moi, je serai disponible. »

Parmi ses rêves, Cristiano espère partager le terrain avec son fils avant de prendre sa retraite. « J’aimerais jouer avec mon fils de 14 ans, mais cela dépend plus de moi que de lui. »

Réflexions sur l’avenir et la retraite

La question de la retraite est omniprésente dans ses récentes interviews. « J’aime jouer, je sais qu’il y aura une fin. Dans un, deux ou trois ans, je ne sais pas. Je ne m’en soucie pas. La passion est toujours la chose la plus importante. Avant un match, j’ai toujours un boule dans l’estomac, cette adrénaline qui monte et me fait transpirer. Je ressens encore cela et c’est cette passion qui me pousse à jouer, » a-t-il confié à ‘Canal 11’.

Lors de son entretien avec Edu Aguirre, il a partagé ses réflexions sur son avenir : « Je pourrais quitter ma carrière aujourd’hui et je n’aurais aucun regret, mais ce serait dommage car je suis encore très bon, je fais encore la différence. Je partirais en me disant ‘je peux encore faire la différence pour une ou deux années’. »

Pour préparer cet avenir, Ronaldo a entamé des projets entrepreneuriaux depuis plusieurs années : « Je me prépare, je prépare mon avenir avec des entreprises, des projets qui peuvent m’inspirer et qui peuvent aider la société, les jeunes… Hôtels, cliniques, entreprises de réhabilitation. » Il sait que ce sera difficile, mais se dit prêt à relever ce défi. Au cours de son cheminement, il évoque des échanges avec Pepe, un ancien coéquipier récemment retraité, et souligne l’importance de quitter le terrain en étant fier de son parcours.