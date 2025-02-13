Des experts de Meta et Microsoft pour propulser le mineur de Bitcoin Riot dans l’univers de l’IA, un enjeu de 38 milliards de dollars en jeu

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Riot Platforms renforce sa direction et se tourne vers l’intelligence artificielle Riot Platforms, un mineur de Bitcoin cotée à Wall Street (NASDAQ: RIOT), s’engage fermement dans la transformation de ses opérations. En annonçant l’ajout de nouveaux membres à son conseil d’administration, la société intensifie sa stratégie d’intégration de l’informatique en intelligence artificielle. Cette manœuvre s’inscrit…

Riot Platforms renforce sa direction et se tourne vers l’intelligence artificielle

Riot Platforms, un mineur de Bitcoin cotée à Wall Street (NASDAQ: RIOT), s’engage fermement dans la transformation de ses opérations. En annonçant l’ajout de nouveaux membres à son conseil d’administration, la société intensifie sa stratégie d’intégration de l’informatique en intelligence artificielle. Cette manœuvre s’inscrit dans une tendance plus large, où de nombreuses entreprises du secteur minier cherchent à diversifier leurs services face aux défis croissants de l’industrie.

Riot Platforms renforce son conseil d’administration

La société a nommé Jaime Leverton, Doug Mouton et Michael Turner à son conseil d’administration, chacun apportant une expérience considérable dans les opérations de centres de données et l’infrastructure IA. Ces nominations interviennent alors que Riot explore la conversion de certains de ses sites de minage de Bitcoin pour les applications d’intelligence artificielle et de l’informatique haute performance (HPC).

« Nous sommes ravis de faire progresser notre processus d’évaluation IA/HPC afin de maximiser la valeur de notre portefeuille d’actifs », a déclaré Jason Les, PDG de Riot. « Nous croyons qu’il existe une opportunité d’apporter une valeur substantielle à nos actionnaires et nous sommes convaincus que notre équipe est bien placée pour rendre ce processus aussi efficace que possible. »

Un marché en pleine évolution

Riot a également mandaté la banque d’investissement Evercore et Northland Capital Markets pour étudier les possibilités d’informatique IA et HPC, notamment dans son établissement de Corsicana au Texas. Cette démarche fait suite à l’engagement d’un consultant en centres de données, Altman Solon.

Le secteur du minage de Bitcoin fait face à une pression croissante pour diversifier ses opérations, surtout dans le contexte de la montée en puissance de l’IA. Selon une analyse récente de la société de gestion d’actifs VanEck, ce changement pourrait générer jusqu’à 38 milliards de dollars de valeur supplémentaire pour les entreprises de minage d’ici 2027.

Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, a commenté : « Les entreprises d’IA ont besoin d’énergie, et les mineurs de Bitcoin disposent de cette ressource. Alors que le marché valorise le secteur croissant des centres de données IA/HPC, l’accès à l’énergie devient un atout précieux. »

Riot Platforms, comme d’autres sociétés de minage, se retrouve ainsi à la croisée des chemins, devant s’adapter aux nouvelles demandes du marché tout en optimisant ses actifs existants.