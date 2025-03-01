Microsoft tourne la page sur Skype : fin d’une ère de vingt ans au profit de Teams

Skype tire sa révérence : la fin d’une époque

Après près de deux décennies de service, Skype, autrefois incontournable dans le domaine des appels Internet gratuits, fermera définitivement ses portes en mai 2025. Annoncé officiellement par Microsoft, ce retrait marque la fin d’une ère dans la communication numérique.

L’essor et la chute de Skype

Lancé en 2003 en Estonie, Skype a rapidement bouleversé les normes de communication mondiale, permettant aux utilisateurs de passer des appels vocaux et vidéo gratuits à une époque où les appels internationaux coûtaient cher. Dans son annonce, la société appelle les utilisateurs à migrer vers Microsoft Teams.

Le succès de la plateforme a attiré l’attention des grandes entreprises, eBay acquérant Skype en 2005 pour 2,6 milliards de dollars. Cependant, ce partenariat n’a pas fonctionné, et eBay a vendu la majeure partie de sa participation en 2009 avant que Microsoft n’achète Skype pour 8,5 milliards de dollars en 2011, selon CNN Business.

Malgré sa domination initiale, Skype a eu du mal à rester pertinent face à une concurrence croissante. Bien que la pandémie de COVID-19 ait propulsé des plateformes de visioconférence comme Zoom, Google Meet et Cisco WebEx, Skype n’a pas réussi à retrouver son élan. Au fil des ans, des rivaux comme FaceTime d’Apple et WhatsApp de Meta ont également réduit leur base d’utilisateurs. Parallèlement, Microsoft a investi massivement dans Teams, qui propose des services similaires mais avec une intégration plus poussée dans l’écosystème de Microsoft.

Et maintenant ?

Microsoft a assuré aux utilisateurs que les identifiants Skype fonctionneront toujours pour accéder à la version gratuite de Teams. Cependant, ce mouvement marque la fin définitive d’une ère dans la communication numérique. Alors que Skype définissait autrefois la norme pour les appels en ligne, il a eu du mal à évoluer dans un paysage technologique en rapide changement.

Le focus de Microsoft sur Teams reflète une tendance plus large dans l’industrie, consolidant les services en plateformes offrant plus que de simples appels vocaux et vidéo. Alors que Skype s’efface dans l’histoire, il laisse derrière lui un héritage d’innovation. C’était l’un des premiers services à rendre la communication mondiale gratuite et accessible, ouvrant la voie aux plateformes qui dominent aujourd’hui.