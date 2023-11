Les fournisseurs internet et téléphonie mobiles les moins chers en France

Dans un marché toujours plus concurrentiel, il est souvent difficile de faire son choix parmi la myriade d’offres proposées. Pour vous aider à y voir plus clair, nous mettons en lumière les fournisseurs d’accès internet et de téléphonie mobile les moins chers en France.

Comparaison des offres internet

En matière d’offres internet, nous vous conseillons de prendre en compte plusieurs critères pour choisir la meilleure box. À savoir : le prix, la technologie (ADSL, VDSL ou fibre optique), les services inclus (télévision, téléphone fixe) et les promotions ponctuelles.

RED by SFR se démarque actuellement comme l’offre internet la moins chère du marché, avec notamment 1 mois d’abonnement offert, des frais de mise en service à 39€ et un tarif promotionnel de 19.99€/mois pendant 6 mois.

À l’issue de la période promotionnelle, le prix de la box RED reste à 19.99€/mois pour les internautes raccordés en ADSL. En fibre optique, notons que le tarif mensuel remonte légèrement. Parmi les autres offres compétitives, nous ne manquerons pas de citer

Freebox Mini 4K : une offre triple play (internet, TV et téléphone) à partir de 14.99€/mois pendant 12 mois puis 34.99€/mois,

: une offre triple play (internet, TV et téléphone) à partir de 14.99€/mois pendant 12 mois puis 34.99€/mois, Bbox Fit de Bouygues Telecom : internet et téléphone fixe à partir de 14.99€/mois pendant 12 mois puis 28.99€/mois,

de Bouygues Telecom : internet et téléphone fixe à partir de 14.99€/mois pendant 12 mois puis 28.99€/mois, Box SFR Starter : un forfait triple play à partir de 19.99€/mois pendant 12 mois puis 38€/mois.

Changer d’opérateur tous les ans ou non ?

Face aux offres promotionnelles proposées par les différents fournisseurs, il est légitime de se demander si changer d’opérateur internet tous les ans représente un avantage financier ou non. Sachez en tout cas que les démarches de résiliation et de souscription, qui demandent du temps, peuvent dissuader certains.

Au final, le choix de changer d’opérateur dépendra essentiellement des besoins et priorités de chacun. La stabilité du service et la satisfaction générale pourront être privilégiées au détriment du prix, alors que d’autres préféreront saisir les opportunités pour économiser quelques euros chaque année

Comparaison des offres mobiles

En ce qui concerne les offres mobiles, plusieurs opérateurs se disputent le marché en proposant des forfaits à bas prix disposant de conditions avantageuses. Parmi ceux-ci, on retrouve RED by SFR, un forfait 4G à partir de 10€/mois avec appels, SMS/MMS illimités et 15 Go d’internet mobile.

Vous avez aussi B&YOU, la gamme sans engagement de Bouygues Telecom. Un forfait 4G à partir de 11.99€/mois avec appels, SMS/MMS illimités et 50 Go d’internet mobile. Quant à Sosh, la marque digitale d’Orange, propose un forfait 4G à partir de 9.99€/mois avec appels, SMS/MMS illimités et 20 Go d’internet mobile.

Prixtel propose un forfait ajustable 4G entre 5 et 15€/mois selon la consommation d’internet mobile, avec appels, SMS/MMS illimités. Sans oublier NRJ Mobile qui a un forfait 4G en promo à 6.99€/mois pendant 6 mois puis 12.99€/mois avec appels, SMS/MMS illimités et 30 Go d’internet mobile.

Fidélité ou changement régulier d’opérateur ?

Comme pour les offres internet, vous pouvez vous demander si changer d’opérateur mobile tous les ans représente un avantage ou non. À nouveau, cela dépendra des besoins et priorités de chacun. Certains privilégieront la qualité du réseau et le service client, tandis que d’autres chercheront avant tout à minimiser leurs dépenses.

Étudier régulièrement les offres proposées vous permettra de vous assurer de bénéficier du meilleur rapport qualité-prix en fonction de vos besoins. Afin de simplifier cette démarche, plusieurs comparateurs en ligne vous aident à identifier les meilleures offres du moment.

