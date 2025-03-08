Le Nasdaq vise à dynamiser les marchés en sollicitant l’approbation du trading 24 heures sur 24.

Nasdaq introduit le trading 24 heures sur 24 pour dynamiser les marchés boursiers américains

Nasdaq prévoit d’améliorer les marchés boursiers américains en lançant le trading 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. Cette initiative répond à une demande internationale croissante pour les actions américaines, stimulée par l’augmentation de la participation des investisseurs particuliers, la sensibilisation financière et l’essor des plateformes de trading numérique.

Une réponse à la demande croissante

Si cette mesure est approuvée, elle devrait accroître la liquidité et l’accessibilité des actions à travers différentes zones horaires. Nasdaq a déjà entamé des discussions avec les régulateurs et prévoit de soumettre une demande d’approbation auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

« Nasdaq permettra le trading 24 heures sur 24 sur le marché boursier Nasdaq. Sous réserve de l’approbation réglementaire et de l’alignement avec les principaux fournisseurs d’infrastructures de l’industrie, nous prévoyons que notre calendrier s’inscrira dans la deuxième moitié de 2026 », a déclaré Tal Cohen, président de Nasdaq.

« La croissance mondiale de la demande des investisseurs pour les actions américaines signifie que nous sommes à un moment charnière pour nos marchés – élargir l’accès des investisseurs, étendre les opportunités de création de richesse et redéfinir le fonctionnement des marchés », a-t-il ajouté.

Élargir l’accès des investisseurs

Selon Nasdaq, cette initiative vise à élargir l’accès des investisseurs et à favoriser les opportunités de création de richesse en améliorant le fonctionnement des marchés. La société prévoit de lancer le modèle de trading prolongé dans la seconde moitié de 2026.

Bien que Nasdaq soit à l’avant-garde de cette initiative, il n’est pas seul. Ses concurrents, tels que Cboe Global Markets et le New York Stock Exchange (NYSE), propriété d’Intercontinental Exchange, ont aussi annoncé des projets pour des heures de trading prolongées.

En octobre 2024, le NYSE a révélé ses plans pour une fenêtre de trading de 22 heures, qui a reçu l’approbation de la SEC en février. Toutefois, l’échange doit encore franchir des étapes réglementaires supplémentaires avant sa mise en œuvre.

« L’initiative du NYSE d’étendre le trading des actions américaines à 22 heures par jour, 5 jours par semaine, souligne la solidité de nos marchés de capitaux et la demande croissante pour nos valeurs mobilières à l’échelle mondiale », a déclaré Kevin Tyrrell, responsable des marchés au NYSE, l’année dernière.

Opportunités et défis du trading 24 heures sur 24

Le passage au trading continu présente plusieurs avantages. Il permet aux traders en Asie, en Europe et dans d’autres régions de participer aux marchés américains en temps réel, réduisant ainsi la dépendance à l’égard des plateformes de trading alternatives.

Une augmentation des volumes de trading et de la liquidité pourrait également conduire à une découverte des prix plus efficace. Bien que le processus d’approbation de la SEC puisse prendre du temps, l’initiative de Nasdaq marque un tournant vers une structure de marché plus intégrée à l’échelle mondiale.

Si elle est mise en œuvre avec succès, le trading 24 heures sur 24 pourrait redéfinir la manière dont les investisseurs interagissent avec les actions américaines, rendant le marché plus accessible et plus réactif à la demande internationale.