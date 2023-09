Salaires : une bonne nouvelle arrive pour les Français, selon la Banque de France

Temps de lecture : 2 minutes

Selon la Banque de France, les augmentations de salaires face à l’inflation ont atteint des niveaux historiques. En 2024, elles devraient encore être élevées. Le taux d’inflation historique, et surtout l’augmentation des prix de l’énergie et ceux des produits alimentaires, a entraîné une baisse substantielle du pouvoir d’achat des Français. Les demandes d’augmentation de salaires ont été assez nombreuses.

Négociations salariales dans les entreprises

Dans les entreprises, des hausses de salaire ont fait l’objet de nombreuses négociations. Selon la Banque de France, elles s’élève en moyenne à 4,4 % en 2023. En janvier 2023, la Banque Centrale Européenne annonçait également des augmentations conséquentes pour compenser la perte de pouvoir d’achat.

Lutte contre l’inflation et attentes de croissance

Invité aux Rencontres de politique monétaire à Toulouse, Olivier Garnier, directeur général des études à la Banque de France, a expliqué les clés de la lutte contre l’inflation et ses conséquences aux décideurs économiques.

Dans ses dernières prévisions, la Banque de France a relevé ses attentes de croissance pour la France en 2023 à +0,9 %, soit le même niveau attendu qu’en 2024, contre 1 % initialement prévu.

La bonne nouvelle ressort de la dernière enquête mensuelle auprès des chefs d’entreprise qui ne constate aucune perturbation. Ils estiment que les augmentations salariales n’auront pas d’impact négatif sur leurs activités économiques, bien qu’il existe des disparités selon les secteurs. Cela constitue un signal positif pour l’économie française et pour le pouvoir d’achat des Français.

Divergences entre Bercy et la Banque de France

L’année 2024 s’annonce complexe pour les acteurs politiques français. Il existe des divergences déjà apparentes entre Bercy, qui s’apprête à dévoiler son budget pour l’année prochaine, et la Banque de France, qui a également fait part de ses prévisions économiques.

Ces différences posent des questions sur le pouvoir d’achat des citoyens ainsi que sur le taux d’inflation attendu pour 2024.

Prévisions de croissance économique pour 2024

La Banque de France estime que la croissance économique française ne dépassera pas 0,9 % en 2024. De son côté, le gouvernement français est plus optimiste, prévoyant une croissance de 1,24 %. Cette divergence soulève des interrogations quant à l’avenir du pouvoir d’achat et des salaires des Français.

Perspectives d’amélioration pour les années à venir

Parmi les perspectives d’amélioration pour les années à venir, citons une augmentation des salaires face à l’inflation grâce aux négociations dans les entreprises, des attentes de croissance revues à la hausse par la Banque de France pour 2023 et 2024 et divergences entre Bercy et la Banque de France en matière de prévision de croissance économique.

Les augmentations salariales devraient permettre d’améliorer le pouvoir d’achat des Français malgré l’inflation et les incertitudes liées aux divergences entre les acteurs politiques. Continuer à surveiller l’évolution de la situation est fondamental pour assurer une meilleure répartition des richesses et un soutien aux secteurs économiques les plus touchés.

