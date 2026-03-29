Mouvements Stratégiques : Dynamic Works, Airwallex, Taurex et Autres Nominations Clés de la Semaine

Dynamic Works renforce sa présence au Moyen-Orient

Dynamic Works a récemment nommé Ramy Abouzaid au poste de Responsable Régional pour le Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’expansion de l’entreprise dans la région, où elle développe Syntellicore, un écosystème technologique de courtage utilisé par des courtiers en devises et en CFD pour améliorer la gestion des clients et les opérations de trading.

Une expertise précieuse pour le secteur du courtage

Ramy Abouzaid apporte une expérience significative du secteur du trading de détail, ayant occupé des postes de direction chez ATFX, Alpari et Axi. Son parcours professionnel englobe la stratégie commerciale et l’exécution opérationnelle au sein d’entreprises de courtage.

Airwallex confie la présidence de son conseil néo-zélandais à un ancien Premier ministre

Dans le secteur des fintechs, Airwallex a désigné l’ancien Premier ministre et ministre des Finances néo-zélandais, Sir Bill English, comme président de son conseil néo-zélandais. L’entreprise est entrée sur le marché néo-zélandais en 2023 et soutient désormais plus de 1 000 entreprises locales, gérant environ 2,4 milliards de NZ$ de flux de paiements annuels, avec une croissance annuelle de 240 %.

English rejoint le conseil en tant que directeur indépendant, apportant une expérience en matière de politique économique et de commerce international. Il a souligné que Airwallex joue un rôle crucial pour aider les exportateurs néo-zélandais et les entreprises technologiques à opérer à l’échelle mondiale.

Andrew Mreana renforce l’équipe de VIP360

Andrew Mreana, expert en paiements et fintech, a récemment rejoint VIP360 Payments en tant que Responsable de la Croissance Commerciale. Auparavant, il a dirigé la croissance de la néobanque londonienne Xoala. Dans son nouveau rôle, il sera chargé de favoriser l’expansion commerciale dans les domaines de la banque, des paiements et des opérations commerciales internationales.

Son mandat consiste à aider les entreprises à gérer leurs paiements en collaborant avec les partenaires et les structures financières appropriés. Mreana décrit l’objectif de son rôle comme étant de débloquer une « valeur réelle » pour les commerçants dans l’organisation de leurs processus bancaires et de paiement.

Un nouveau profil financier chez Taurex

Cette semaine, Robbie Ensor a été nommé Directeur Financier chez Taurex. Cette nomination fait suite à celle de Matthew Wright en tant que Directeur Non-Exécutif, après près de trois ans d’absence depuis son départ pour Exinity.

Ensor rejoint Taurex après plus de trois ans et demi passés chez loveholidays, où il a été Contrôleur Financier de Groupe pendant plus de deux ans.

CMC Markets engage Emma Earp au conseil d’administration

Enfin, CMC Markets a recruté Emma Earp, associée en banque et finance au sein du cabinet d’avocats Foot Anstey LLP, en tant que directrice non-exécutive. Cette nomination prendra effet le 1er avril 2026.

Earp participera également aux comités d’Audit, de Nomination, de Rémunération et de Risque, lui offrant une large supervision dès le départ sur la gouvernance et les comités du conseil de CMC Markets.