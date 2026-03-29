Les déclarations de Mauricio Pochettino après le désastre de l’USMNT face à la Belgique en disent long.

Mauricio Pochettino a adopté un ton tempéré après que l’équipe nationale masculine des États-Unis a subi une défaite 5-2 contre la Belgique. Il a qualifié ce résultat de « douloureux » tout en insistant sur le fait que la performance offrait des leçons précieuses en vue d’affrontements plus difficiles.

Une défaite révélatrice

La défaite à Atlanta a mis fin à la série de trois victoires consécutives de l’USMNT, après une première mi-temps solide qui s’est dégradée en raison d’une poussée décisive belge, inscrivant trois buts en seulement 15 minutes après la pause.

Weston McKennie a ouvert le score pour les États-Unis, et Patrick Agyemang a ajouté un but tardif, mais des lacunes défensives et une baisse d’intensité ont permis à la Belgique de prendre le contrôle du match.

S’exprimant après la rencontre, Pochettino a souligné que le résultat final ne reflétait pas entièrement la performance de l’équipe, notamment lors des 45 premières minutes.

Des points positifs malgré la défaite

« C’est difficile à accepter – c’est douloureux – mais en même temps, nous pouvons tirer tant de choses positives, » a déclaré Pochettino.

La première mi-temps a été vraiment bonne. Nous avons mieux joué que la Belgique et créé des occasions. Mauricio Pochettino

L’entraîneur a souligné que se mesurer à l’une des meilleures équipes nationales du monde nécessitait de maintenir une intensité constante tout au long du match, notant que les États-Unis avaient égalé le tempo belge pendant de longues périodes avant de perdre de leur élan en fin de première mi-temps.

Pochettino a également diminué les préoccupations concernant les implications à long terme, affirmant que l’accent devait rester sur l’analyse et l’apprentissage du match plutôt que sur des conclusions concernant des tournois futurs.

Tout en reconnaissant les aspects positifs, Pochettino a admis que son équipe « n’était pas assez agressive », notamment sur le plan défensif. La ligne arrière des États-Unis a eu du mal à contenir la vitesse d’attaque de la Belgique, et les erreurs de communication se sont avérées coûteuses lors des moments décisifs.

La Belgique a capitalisé sur presque toutes les erreurs défensives, exposant des problèmes d’organisation et de sang-froid qui avaient refaits surface après des performances récentes encourageantes.

Le USMNT fait maintenant face à un autre grand défi contre le Portugal dans le même stade, laissant peu de temps pour des ajustements. Pochettino a présenté cette défaite comme une potentielle opportunité d’apprentissage, soulignant que la croissance découle souvent de résultats difficiles.

Que cette perte devienne une simple mauvaise passe ou un signal d’alerte, l’entraîneur a clairement établi l’objectif pour l’avenir : assimiler rapidement les leçons et répondre avec une plus grande intensité lors du prochain test.