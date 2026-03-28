Revue Hebdomadaire : L’essor des CFD de Revolut et les clés pour naviguer la tempête des sociétés de trading en 2026

Introduction

Revolut continue d’étendre son offre de services en introduisant le trading de contrats sur différence (CFD) pour les traders actifs dans 29 pays, marquant ainsi une étape importante pour la fintech. Ce développement arrive après l’obtention d’une licence bancaire complète au Royaume-Uni et une phase pilote dans trois pays européens.

Revolut lance le trading de CFD en Europe

Revolut a discrètement lancé le trading de contrats sur différence (CFD) pour ses utilisateurs dans 29 pays, y compris plusieurs pays européens. Cette initiative suit un pilote réalisé dans trois pays de l’UE — la République tchèque, le Danemark et la Grèce. La fintech a récemment obtenu une licence bancaire complète au Royaume-Uni, lui permettant de diversifier ses services.

Finance Magnates a confirmé que les utilisateurs européens peuvent désormais accéder aux CFD à l’intérieure de l’application Revolut sous l’onglet Investissement, en plus d’une plateforme dédiée, Revolut Invest. Ces produits sont proposés via la filiale lituanienne de Revolut, opérant sous une licence MiFID II, qui offre un cadre réglementaire pour la commercialisation de produits CFD à effet de levier dans plusieurs juridictions de l’UE.

Performance et perspectives de l’entreprise

Les derniers chiffres de Revolut semblent prometteurs. La fintech a annoncé un bénéfice avant impôts de 1,7 milliard de livres sterling l’année dernière, représentant une augmentation de 57 % par rapport à l’année précédente, où le chiffre s’élevait à 1,09 milliard de livres. Cette performance est attribuée à l’ajout d’un plus grand nombre de clients et à l’augmentation des revenus grâce à une offre de produits diversifiée. Les revenus ont atteint 4,5 milliards de livres ($6 milliards), soit une hausse de 46 % par rapport aux 3,1 milliards de livres de 2024, dépassant ainsi les prévisions de 4,2 milliards de livres des analystes de Bloomberg.

BlackBull et Capital.com en pleine expansion

Dans le secteur des CFD, les entreprises cherchent à saisir de nouvelles opportunités de croissance. BlackBull Markets, basé à Auckland, envisage une double cotation à la fois sur l’Australian Securities Exchange (ASX) et la New Zealand Stock Exchange (NZX). Selon le Financial Review australien, la société a engagé Barrenjoey Capital Partners, UBS et Forsyth Barr pour organiser un roadshow non financier.

Ce mouvement fait suite à une présentation faite par les fondateurs de BlackBull aux investisseurs à Sydney. Dans cette présentation, BlackBull a rapporté des revenus de 108 millions de dollars néo-zélandais (environ 90 millions de dollars australiens) pour l’année passée, avec un EBITDA de 55 millions de dollars néo-zélandais et un bénéfice net de 38 millions de dollars néo-zélandais.

De son côté, Capital.com continue d’élargir son horizon avec des projets d’acquisition de licences dans plusieurs juridictions. Après avoir sécurisé une licence de régulateur au Kenya, la société prévoyait obtenir une licence à Singapour, tout en explorant d’autres marchés.

Tendances et défis dans le secteur

En dehors de ces développements, le paysage du marché des prévisions fait face à des défis croissants. Récemment, des rapports alarmants sur des traders pariant sur des événements militaires ont terni l’image de l’industrie. En réponse, plusieurs plateformes travaillent à restaurer la confiance auprès des utilisateurs.

Dans un contexte d’expansion rapide, IG Group explore également les marchés de prédiction, le PDG Breon Corcoran ayant mentionné qu’ils avaient des capacités et des propriétés intellectuelles dans ce domaine, bien qu’aucun produit n’ait encore été lancé.

Globalement, le secteur du trading continue d’évoluer face à des conditions de marché changeantes, nécessitant des adaptations et des stratégies solides pour garantir une croissance durable à long terme.

This article presents an overview of recent developments in the finance sector, particularly focusing on Revolut and its expansion in trading services.