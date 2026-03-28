Pourquoi le Brésil peine à s’imposer sur la scène de la Coupe du Monde ?

Le Brésil, équipe nationale de football, a longtemps été la référence en matière d’excellence en Coupe du Monde. De sa domination au début des années 2000 à sa réputation de concurrent perpétuel, le pays a heurté les attentes récentes avec des performances inégales, laissant présager des doutes quant à sa capacité à retrouver les sommets.

Le passé doré face aux défis actuels

Depuis quelques cycles, le halo de victoire qui entourait la Seleção a diminué, remplacé par des interrogations sur sa capacité à redevenir la meilleure. Les résultats parlent d’eux-mêmes : des éliminations consécutives en quarts de finale de la Coupe du Monde révèlent un fossé entre les attentes et la réalité. Pour une nation qui mesure son succès par les titres, ces pertes dans des matches décisifs sont devenues un schéma inconfortable.

Bien que le Brésil continue de produire des talents de classe mondiale, cela ne se traduit pas par le même niveau de dominance qu’auparavant. Le pays, riche en puissance offensive, peine à transformer l’éclat individuel en un système d’attaque cohérent. Malgré des joueurs comme Vinícius Júnior, Militao et Raphinha, l’équipe n’a pas réussi à marier créativité et structure sur le terrain.

L’effet Ancelotti

L’arrivée de Carlo Ancelotti suscite un nouvel espoir. Considéré comme l’un des meilleurs tacticiens en matière de gestion d’équipe, Ancelotti a bâti sa réputation sur sa capacité à maximiser le talent tout en maîtrisant les egos. Si quelqu’un peut transformer le chaos attitudinal en efficacité, c’est bien lui.

Cependant, le défi de l’équipe brésilienne va au-delà de l’attaque. Des difficultés défensives récentes et un manque de contrôle au milieu de terrain ont souvent impacté les performances. Même avec des joueurs de premier plan comme Alisson Becker et Gabriel Magalhães, le Brésil a démontré des vulnérabilités dans des moments cruciaux. Les défaites récentes contre la Bolivie et le Japon soulignent ces problèmes, notamment l’effondrement face au Japon après une avance de 2-0.

Une prétendante sérieuse pour 2026

Selon les classements d’ESPN, le Brésil est à nouveau perçu comme un concurrent sérieux pour les prochaines compétitions, suggérant que son niveau de talent suffit à le maintenir dans la conversation parmi l’élite mondiale. Cependant, être bien classé et remporter la Coupe du Monde constituent de véritables défis.

La question n’est pas de savoir si le Brésil a le talent, mais s’il peut évoluer vers une équipe plus complète. Les équipes du début des années 2000 combinaient éclat et structure, produisant des équipes à la fois divertissantes et efficientes. Répliquer cet équilibre s’est révélé difficile dans le football moderne.

Avec Ancelotti aux commandes, une lueur d’espoir apparaît : il possède les qualités nécessaires pour rétablir l’équilibre. Son expérience pourrait permettre au Brésil de redevenir la force dominante qu’il a déjà été.