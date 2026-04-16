La gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill, critique vigoureusement la FIFA sur le prix des billets de train pour la Coupe du Monde.

Le gouverneur du New Jersey, Mikie Sherrill, a récemment réagi aux informations concernant les tarifs de NJ Transit pour les trajets entre le MetLife Stadium et la Penn Station de New York, qui pourraient dépasser les 100 dollars lors des jours de match de la Coupe du Monde de la FIFA. Cette situation soulève des inquiétudes croissantes chez les navetteurs.
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Réaction du gouverneur
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Sherrill, qui a pris ses fonctions en janvier, a souhaité clarifier « exactement où en sont les choses » face aux préoccupations liées aux coûts de transport pour la Coupe du Monde dans le New Jersey.
« Notre administration a hérité d’un accord où la FIFA ne contribue rien pour le transport vers la Coupe du Monde – zéro. Cela laisse NJ Transit avec une facture de 48 millions de dollars pour transporter en toute sécurité 40 000 fans à chaque match, » a déclaré Sherrill.
Le fardeau des navetteurs
« En même temps, la FIFA réalise 11 milliards de dollars grâce à cette Coupe du Monde et facture aux fans jusqu’à 10 000 dollars pour un seul billet pour la finale, » a-t-elle ajouté.
« Je ne vais pas laisser les navetteurs du New Jersey supporter cette charge pendant des années – ce n’est pas juste. Voici l’essentiel : la FIFA devrait payer pour les trajets, mais si elle ne le fait pas, je ne vais pas laisser les navetteurs du New Jersey se faire avoir. »
Le MetLife Stadium accueillera huit matchs durant le tournoi, y compris la finale le 19 juillet. Les services de NJ Transit à la Penn Station devraient également faire face à de grandes restrictions lors des jours de match, l’accès étant limité aux fans muni de billets.
Le stationnement sera également interdit au MetLife Stadium, malgré les milliers de places disponibles au Meadowlands Sports Complex, les terrains devant être utilisés pour les opérations de fans et la sécurité.
Les tarifs actuels de NJ Transit pour le trajet d’East Rutherford à Penn Station sont légèrement inférieurs à 13 dollars, rendant la tarification potentielle de la Coupe du Monde un point majeur de controverse.
De plus, The Athletic a rapporté qu’il n’y aura pas de différence de tarif pour les seniors, les enfants ou les passagers handicapés, une décision finale sur les prix étant attendue dans les jours à venir.
La semaine dernière, l’Autorité de Transport de la Baie du Massachusetts a annoncé des tarifs de 80 dollars pour les trajets de Boston au Gillette Stadium, tandis que les organisateurs de Boston ont également confirmé des billets de navette à 95 dollars pour Foxborough.
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