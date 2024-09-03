Profitez de 200 000 billets Ouigo à seulement 19€ pour voyager vers Marseille et à travers toute la France !

Envie de vous évader à petit prix vers la magnifique cité phocéenne et au-delà ? Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle avec 200 000 billets Ouigo à seulement 19€ ! Embarquez pour des voyages inoubliables à travers la France et explorez Marseille ainsi que ses trésors en toute simplicité. Offrez-vous une escapade à petit prix et laissez-vous séduire par les charmes de notre beau pays.

Des billets à prix réduit pour un temps limité

Durant une période spéciale de 48 heures, la SNCF propose une incroyable offre pour les voyageurs en France.

À partir du mercredi 4 et jusqu’au jeudi 5 septembre, vous pouvez bénéficier de 200 000 billets à des tarifs imbattables de 19€ pour rejoindre diverses destinations en France, y compris Marseille.

Des destinations variées à découvrir

Les billets à 19€ sont valables pour une multitude de destinations desservies par les trains OUIGO, l’offre de train à bas coût de la SNCF.

Pendant cette période promotionnelle, vous pourrez voyager entre le 9 septembre et le 14 décembre 2024, week-end compris, vers de superbes villes telles que Lyon, Montpellier, Nantes, La Rochelle, Aix-en-Provence et bien sûr, Marseille.

Comment profiter de cette offre unique ?

Pour profiter de cette offre exceptionnelle nommée Les jours « Traincroyables », il suffit de suivre quelques étapes simples :

Connectez-vous dès le mercredi 4 septembre sur le site officiel de la SNCF : SNCF Connect.

Recherchez votre trajet parmi les destinations proposées par OUIGO à 19€.

Réservez votre billet rapidement, car cette promotion repose sur le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Pourquoi choisir OUIGO pour vos voyages ?

Les trains Ouigo ne sont pas seulement économiques, ils sont également pratiques et confortables. En choisissant OUIGO, vous bénéficierez de :

Des prix compétitifs pour des voyages à travers la France.

Des trajets rapides et directs vers de nombreuses grandes villes.

Des wagons confortables et modernes.

Sécurisez votre billet dès maintenant

N’attendez plus pour profiter de cette offre exceptionnelle de la SNCF et réservez dès maintenant votre billet vers Marseille ou toute autre ville d’intérêt à seulement 19€. C’est l’occasion rêvée de découvrir de nouveaux horizons sans se ruiner.

Comparatif des avantages de l’offre Ouigo

Caractéristiques Détails Nombre de billets disponibles 200 000 Prix par billet 19€ maximum Période de vente 4-5 septembre Période de voyage 9 sept – 14 déc 2024 Destinations majeures Marseille, Lyon, Montpellier, Nantes, La Rochelle, Aix-en-Provence Principe de réservation Premier arrivé, premier servi Site de réservation SNCF Connect