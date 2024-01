Les Seychelles dépassent Maurice et deviennent le pays le plus riche d’Afrique

Partagez cet article avec vos amis!

Selon le magazine Global Finance, les Seychelles surpassent désormais Maurice en termes de Produit Intérieur Brut (PIB) et de Pouvoir d’Achat Parité (PPP). Cette victoire économique place le petit archipel au sommet du classement des pays africains.

Sachez que Les Seychelles font l’objet de la nation la plus prospère au niveau de l’Afrique subsaharienne. L’économie des Seychelles dépend majoritairement du tourisme, ce qui explique sa vulnérabilité aux évolutions macroéconomiques mondiales.

Notons que de plus en plus d’investisseurs dans le secteur de l’économie bleue sont s’intéressent à la région. La pêche suit directement le tourisme en termes de rentabilité pour la nation.

Vers une nouvelle prospérité pour les îles de l’océan Indien

Avec un PIB et PPP s’élevant à 39 662 dollars (soit Rs 1 774 874 selon le taux de change du jour), les Seychelles se hissent à la 56e position mondiale, dépassant Maurice qui occupe désormais le 66e rang. La Libye figure en troisième position du classement des pays africains.

Des moteurs économiques efficaces

Parmi les raisons du succès économique des Seychelles, on peut citer le tourisme. Cette activité constitue l’un des piliers majeurs de l’économie locale, et contribue significativement au revenu national. La pêche y a contribué aussi. Étant particulièrement développée dans ce pays insulaire, cette industrie génère d’importantes sources de rentrées financières à travers notamment les exportations de produits halieutiques.

Sans oublier le facteur de l’investissement étranger. Les îles attirent de nombreux investisseurs internationaux, séduits par leur stabilité politique et leur cadre législatif avantageux pour les entrepreneurs et les propriétaires.

Le classement de l’Indice de Développement Humain en Afrique

Dans une autre étude menée par les Nations Unies sur l’indice de développement humain (IDH) en Afrique, l’île Maurice arrive en tête du classement, suivie des Seychelles et de l’Algérie. Cet indice mesure les progrès réalisés par chaque pays en matière d’éducation, de santé, et de niveau de vie.

Pour établir le classement, plusieurs critères sont considérés, notamment l’espérance de vie à la naissance, la durée moyenne et la durée attendue de scolarisation ainsi que le revenu national brut par habitant ajusté en fonction du pouvoir d’achat parité.

L’Algérie distance son voisin marocain

Parmi les pays du Maghreb, l’Algérie se place loin devant son voisin marocain avec un IDH plus élevé. Cette différence s’explique en partie par une meilleure accessibilité à Internet, une alphabétisation plus élevée chez les adultes, ainsi qu’une meilleure égalité des revenus.

Passeports les plus puissants : quel classement pour les pays africains ?

En ce qui concerne la mobilité internationale, le cabinet Henley&Partners a récemment publié le classement des passeports les plus puissants au monde, basé sur le nombre de destinations accessibles sans visa pour les ressortissants de chaque pays.

Parmi les pays africains, ce sont les Seychelles et Maurice qui détiennent les passeports les plus puissants avec respectivement 159 et 156 destinations accessibles sans visa. Ils sont suivis par l’Afrique du Sud (102), le Botswana (84) et la Namibie (75).

Différences entre les continents

Soulignons qu’au niveau mondial, c’est le passeport singapourien qui décroche la première place avec un score impressionnant de 192 destinations sans visa requises. Les passeports européens et nord-américains dominent généralement le classement, offrant à leurs citoyens une grande liberté de mouvement.

