Les investisseurs en raffolent : l’engouement pour les places de garage à rentabilité record.

Investir dans les places de garage : une tendance croissante pour les investisseurs

Depuis quelques années, le marché immobilier est devenu la cible privilégiée des investisseurs, tant particuliers que professionnels. Alors que les prix des logements ont connu des hausses considérables, les places de garage attirent désormais l’attention des idées d’investissement. Non seulement elles offrent une rentabilité élevée, mais elles sont souvent accessibles sans nécessiter de prêt hypothécaire.

La montée en puissance des places de garage

Les chiffres témoignent d’un engouement croissant pour les places de garage, avec une rentabilité nationale actuelle de 6,2 %, selon des données d’Expansión. Cela signifie que les investisseurs peuvent espérer amortir leur achat en seize ans. Ce phénomène s’explique en partie par les réformes urbaines qui laissent moins de place à la circulation automobile, incitant ainsi les citadins à rechercher un stationnement sécurisé. De plus, les zones de basses émissions, récemment mises en place dans certaines villes, compliquent l’accès à ces espaces de stationnement.

Les petits investisseurs locaux se démarquent, car ils disposent d’une connaissance approfondie du marché et des besoins de leur voisinage, leur permettant ainsi d’optimiser leur rentabilité. Les frais d’entretien sont également inférieurs à ceux des propriétés résidentielles, ce qui réduit le risque d’impayés ou de squats.

Les disparités de rentabilité selon les villes

Une étude d’Expansión, fondée sur des données de l’année 2024 collectées sur le site spécialisé Idealista, révèle de fortes disparités de rentabilité en fonction des villes. Ainsi, Ávila se distingue avec une rentabilité impressionnante de 10,2 %, bien qu’elle ne figure pas parmi les villes les plus peuplées. À l’opposé, certaines villes enregistrent une rentabilité en dessous de 4 %, ce qui pourrait dissuader les investissements.

Parmi les autres villes notables, on trouve Murcia avec 9,6 %, Castellón à 8 %, et Guadalajara à 7,5 %. Les zones moins rentables incluent Orense, dont la rentabilité est de 3,6 %, suggérant ainsi qu’il pourrait être imprudent d’y investir.

Prix moyen et tendances d’achat

Le coût moyen d’une place de garage en Espagne s’élève actuellement à 13 800 euros, avec une augmentation de 10,2 % au cours de l’année passée, selon les données de Fotocasa. Cependant, les tarifs varient considérablement d’une ville à l’autre. Par exemple, des villes comme Guadalajara affichent des hausses spectaculaires de 37,1 %, tandis qu’Ávila a enregistré une baisse de 15,2 %.

Dans l’ensemble, les places de garage apparaissent comme un investissement de choix pour de nombreux épargnants, grâce à leur rentabilité attractive et leurs coûts d’entretien réduits. Les tendances actuelles dans ce domaine soulignent une transformation significative du paysage urbain, avec de nouvelles opportunités qui se présentent aux investisseurs avisés.