La Nouvelle Hyundai Palisade Présente une Étrange Version à Toit Élevé.

Un nouveau modèle de grande taille pour Hyundai : le Palisade Highroof

Alors que les États-Unis attendent toujours l’arrivée de la deuxième génération du Palisade, la Corée du Sud se prépare à accueillir une version spéciale du SUV familial. Nommée Palisade Highroof, cette variante se distingue par son toit plus haut, offrant ainsi plus d’espace à l’intérieur. Bien que son allure puisse diviser les opinions, nombreux sont ceux qui sont prêts à faire ce compromis pour bénéficier d’une cabine encore plus spacieuse.

Une niche déjà explorée par Hyundai

Il est intéressant de noter que ce Palisade n’est pas la première incursion de Hyundai dans ce segment particulier. En effet, le modèle Staria dispose d’une version avec un toit plus haut, baptisée Lounge Limousine, tout comme le Kia Carnival qui a sa propre variante Hi-Limousine. Si ces deux modèles sont des monospaces avec portes coulissantes, le Palisade se démarque en étant un SUV dès le départ.

Quelle est donc la hauteur de cette nouvelle version ? Mesurant 78,8 pouces (environ 200 cm), le Palisade Highroof est plus haut de 9,3 pouces par rapport au modèle standard. La longueur reste inchangée à 199,2 pouces. En plus du toit surélevé, le véhicule est équipé de jantes de 20 pouces spécifiques qui ne sont pas présentes sur la version classique, ce qui donne un aspect unique à ce modèle. Il est à prévoir que la consommation de carburant soit moins avantageuse, non seulement à cause du poids supplémentaire, mais également en raison de l’aérodynamisme altéré par cette augmentation de hauteur.

Des fonctionnalités adaptées pour les passagers

Le Palisade Highroof est présent au Salon de la Mobilité de Séoul en 2025, mais son accès est restreint, car il s’agit d’un véhicule de pré-production. Néanmoins, plusieurs caractéristiques intéressantes ont été aperçues : un écran central escamotable est intégré dans le plafond pour les passagers arrière, qui bénéficient également de porte-gobelets chauffants et refroidissants, ainsi qu’un plateau de chargement sans fil. Cette version plus spacieuse devrait proposer un agencement à six sièges et une cabine plus luxueuse à quatre sièges.

Enfin, le Palisade Highroof partage la scène au salon coréen avec d’autres nouveautés, telles que le crossover à hydrogène Nexo de nouvelle génération et la berline électrique Ioniq 6, désormais équipée de phares divisés et d’une version N Line.