Interdiction de stationner des voitures électriques dans les parkings souterrains : une nouvelle règle qui fait déjà sensation.

Incendies de voitures électriques : un débat qui refait surface en Espagne

La semaine passée, un tragique incident à Alcorcón a ravivé les inquiétudes concernant la sécurité des voitures électriques. Alors que plusieurs villes en Chine prennent des mesures drastiques pour interdire ces véhicules dans certains parkings souterrains, la situation suscite des interrogations en Espagne quant à la réglementation appropriée pour la prévention des incendies.

Des mesures drastiques en Chine

En Chine, où le marché des voitures électriques est en plein essor avec près de 12 millions d’unités vendues l’année dernière, les incidents d’incendie impliquant ces véhicules ne sont pas des cas isolés. Face à cette problématique, certaines villes ont opté pour la solution la plus simple : interdire l’accès aux parkings souterrains pour les voitures électriques. Des enseignes clairement affichées signalent cette interdiction dans plusieurs établissements, y compris des hôtels et des complexes résidentiels.

Une réponse éventuelle en Espagne

En Espagne, la question de la sécurité des voitures électriques est de plus en plus débattue. Actuellement, la réglementation concernant la construction de parkings ne prévoit pas de mesures de sécurité spécifiques pour les véhicules électriques. Toutefois, après l’incendie tragique d’Alcorcón, où deux pompiers ont perdu la vie, des experts appellent à une révision urgente de la législation en matière de sécurité incendie. Les informations disponibles indiquent que bien que les voitures électriques ne prennent pas feu plus fréquemment que les véhicules à combustion, leur éteinte s’avère plus complexe pour les services d’urgence.

À Madrid, un parking a déjà pris des mesures préventives et interdit l’entrée aux voitures 100% électriques, invoquant des risques d’incendie. Des déclarations de membres du personnel de ce parking révèlent que la prohibition a été mise en place bien avant l’incendie d’Alcorcón, en réponse à un précédent incident dans un garage de Moncloa.

Ce contexte met en lumière la nécessité d’une réflexion plus poussée sur la sécurité des infrastructures de stationnement en Espagne, alors que le débat sur les voitures électriques et leur sécurité continue de s’intensifier.

