La Solution Étonnamment Simple de Volkswagen pour 177 000 Voitures à Risque d’Incendie

Rappel de Volkswagen pour les SUV Atlas et Atlas Cross Sport

Volkswagen a annoncé le rappel de 177,493 SUV Atlas et Atlas Cross Sport des modèles 2024 et 2025 en raison d’un problème potentiel de sécurité. Ce rappel concerne un défaut dans le capot moteur en plastique qui pourrait entrer en contact avec des zones chaudes du moteur, augmentant le risque d’incendie.

Problèmes constatés

Selon les documents de rappel de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), les couvercles moteur pourraient se déplacer après des travaux de service. Les détails sur les raisons exactes de ce mouvement n’ont pas été fournis, mais cela semble lié à la manière dont les couvercles sont réinstallés. Comme mentionné dans le rappel :

Si le capot moteur n’est pas installé correctement après un service, il peut se détacher et entrer en contact avec des surfaces extrêmement chaudes dans le compartiment moteur. Un capot moteur mal installé pourrait se heurter à des surfaces chaudes, ce qui pourrait entraîner une fusion du matériau. Si des matériaux fondus entrent en contact avec des surfaces chaudes (telles que le turbocompresseur d’échappement), cela pourrait provoquer un incendie dans le compartiment moteur. Les propriétaires pourraient alors détecter une odeur de brûlé provenant du moteur ou constater que le capot a été déplacé de sa position correcte.

Incidents et réactions de Volkswagen

Des incendies liés à ce problème ont été signalés. Volkswagen indique qu’un premier incendie « potentiellement pertinent » a été enregistré en octobre 2023, bien que la cause précise n’ait pas pu être déterminée. Au cours des 13 mois suivants, trois incendies de moteur ont été confirmés comme étant liés à des couvercles moteur mal installés. Une enquête a conclu que d’autres couvercles pourraient également se détacher, d’où la nécessité du rappel.

Actuellement, la solution proposée par Volkswagen consiste à retirer simplement le couvert. Cette solution pourrait être permanente, si les propriétaires des Atlas et Atlas Cross Sport le souhaitent. Un porte-parole de Volkswagen a indiqué à Motor1 qu’un bulletin de service « inviterait les clients à revenir pour installer un nouveau couvercle moteur sous le capot » à une date ultérieure.

Volkswagen n’a pas mentionné d’accidents ou de blessures liés à ce problème. Les concessionnaires ont déjà commencé à notifier les clients du rappel, tandis que les avis spécifiques aux propriétaires devraient débuter au plus tard le 18 avril. Notons également que Volkswagen a mis en place un nouveau couvre moteur pour la production des Atlas et Atlas Cross Sport à partir du 4 décembre 2024. Le rappel concerne les modèles de 2024 et 2025 fabriqués avant cette date.