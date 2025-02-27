Ford rappelle des Mustang suite à une erreur lors d’un rappel précédent.

Ford a annoncé le rappel de plusieurs centaines de Mustangs en raison d’un problème non résolu lors d’un précédent rappel. Des mises à jour logicielles sont nécessaires pour corriger le module de contrôle de direction, après qu’une erreur ait été détectée dans le processus de réparation initial.

Un rappel nécessaire pour les Mustangs

Le constructeur automobile a révélé que certains modèles Mustang de 2022 à 2023 n’ont pas reçu la mise à jour logicielle appropriée lors d’un rappel antérieur. Bien que ces véhicules aient été enregistrés comme réparés, le correctif n’a pas été installé, entraînant des risques potentiels pour la sécurité des conducteurs. Ford avait initialement rappelé 30 735 Mustangs l’année dernière à cause d’un calibrage incorrect de leur direction.

Des risques de perte de contrôle

Le problème provient d’un capteur de couple de direction numérique secondaire qui a été mal calibré par Ford, avec une polarité inversée. Sans mise à jour logicielle correcte, le véhicule peut connaître des oscillations de direction, en particulier si le capteur principal échoue. Bien que Ford n’ait pas précisé la gravité des oscillations, le rapport de rappel indique qu’une aide à la direction non intentionnelle pourrait entraîner une perte de contrôle du véhicule, augmentant ainsi le risque d’accident.

Les propriétaires de Mustang devront amener leur véhicule chez un concessionnaire pour effectuer la mise à jour gratuite du logiciel. Ford commencera à notifier les propriétaires à partir du 31 mars et a confirmé qu’aucun accident ou blessure lié à ce problème n’a été rapporté.

Un contexte de rappels fréquents

Depuis le début de l’année, Ford a déjà émis dix rappels, selon la National Highway Traffic Safety Administration. Le constructeur est en tête des rappels dans l’industrie, avec des millions de voitures réparées à un coût élevé. L’année passée, Ford est devenu la troisième marque la plus rappelée, avec 67 rappels affectant 4,8 millions de véhicules, derrière Tesla et Stellantis.