Les Secrets Communes des Meilleurs Courtiers : Qu’est-ce qui les Réunit ?

FYNXT : Une Révolution dans la Gestion des Brokers

FYNXT, une entreprise fintech de premier plan spécialisée dans les solutions de CRM pour les courtiers en FX/CFD et les échanges de crypto-monnaies, transforme la manière dont les courtiers gèrent leurs Introducing Brokers (IBs) et Sub-IBs. Grâce à ses dernières améliorations du Module de Gestion des IB, FYNXT propose une feuille de route exhaustive permettant aux courtiers de prospérer, de se développer et de se positionner en tête sur leurs marchés.

Une Gestion Révolutionnaire des IB

Les solutions avancées de gestion des IB de FYNXT sont adoptées par des courtiers de premier plan à travers le monde, transformant la gestion des IB en un moteur de croissance efficace. Ces mises à jour visent à attirer des IBs d’élite, à renforcer les partenariats et à accroître l’engagement des clients à des niveaux sans précédent. De plus, une plateforme professionnelle et complète incite les IBs à recruter un nombre illimité de Sub-IBs, offrant ainsi efficacité et transparence.

Pourquoi les Courtiers Choisissent FYNXT ?

FYNXT permet aux courtiers de se développer plus intelligemment et rapidement grâce à des modules plug-and-play qui éliminent les complexités d’intégration. Cela permet une mise en œuvre de solutions sur mesure sans effort. Par exemple, de nombreux courtiers ont élargi avec succès leur présence sur de nouveaux marchés multilingues en utilisant le Module de Gestion des IB de FYNXT. Le lancement de campagnes régionales en quelques semaines, plutôt qu’en plusieurs mois, leur a permis de capturer des parts de marché de manière plus rapide et économique.

Le Module de Gestion des IB de FYNXT autorise les courtiers et les IBs à créer des portails de marque personnalisée offrant une expérience intuitive, facilitant l’intégration, le suivi des performances et la gestion des réseaux. Les accords automatisés et les règlements de commissions libèrent les courtiers des charges administratives et leur permettent de se concentrer sur leur stratégie. Pour la plupart des courtiers, ces améliorations se sont traduites par une réduction de 35 % de la charge opérationnelle, leur permettant d’investir davantage dans leurs relations avec les IBs. De plus, des portails au design professionnel ont aidé les IBs à recruter des Sub-IBs avec un plus grand succès.

Les tableaux de classement dynamiques et le suivi des performances encouragent une compétition saine entre les IBs, tandis que des programmes de récompense personnalisés et des commissions multi-niveaux motivent les IBs à exceller. Un courtier a rapporté une augmentation de 40 % des volumes de trading en seulement trois mois, grâce à la concurrence entre IBs pour grimper dans les classements. Des classements transparents ont incité 85 % des IBs à pousser leurs clients à trader plus souvent.

Les outils de recherche puissants de FYNXT automatisent la gestion des symboles et des groupes de comptes, simplifiant les structures de frais et réduisant les erreurs. Avant cela, les courtiers devaient assigner, configurer et mettre à jour manuellement les symboles et les groupes, un processus chronophage et sujet à erreurs. Des opérations rationalisées signifient moins d’erreurs, des mises à jour plus rapides, une correspondance plus précise des symboles/groupes, et plus de temps pour apporter de la valeur aux clients et aux IBs.

Les récentes mises à jour du Module de Gestion des IB de FYNXT incluent des outils de marketing intelligent améliorés, équipant les IBs de liens de parrainage spécifiques à chaque région et d’actifs marketing dynamiques, tels que des codes QR et des bannières. Le module des IB permet également aux courtiers d’organiser et de catégoriser les matériaux marketing comme les images, bannières et vidéos. Un courtier a rapporté avoir doublé l’engagement des IBs en Asie du Sud-Est en six mois en utilisant ces outils.

Convertir les Objectifs en Succès

La prise de leadership sur le marché ne s’obtient pas par chance, mais nécessite des partenariats stratégiques et une technologie de pointe. Le Module de Gestion des IB de FYNXT est plus qu’un simple logiciel ; c’est un catalyseur de transformation. FYNXT écoute ses clients, concrétise leurs souhaits et permet aux courtiers de devenir des leaders sur le marché !

À Propos de FYNXT

FYNXT est un leader mondial dans les solutions fintech modulaires, permettant aux courtiers et aux institutions financières d’innover, de croître et de dominer leurs marchés. Avec une approche centrée sur le client et un engagement envers leur réussite, FYNXT transforme le fonctionnement des courtiers FX/CFD et des échanges dans l’industrie financière.

Pour plus d’informations, contactez FYNXT à sales@fynxt.com ou réservez une démo ici.