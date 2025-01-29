Mbappé rentre en France pour régler des affaires en suspens.

Le Real Madrid s’apprête à faire un voyage marquant dans la région française de Bretagne, où il affrontera le Stade Brestois. Cet événement suscite un grand intérêt, notamment en raison du retour attendu de Kylian Mbappé. Les supporters brestois auront l’occasion de voir leur ancien héros, qui a brillé avec le Paris Saint-Germain, mais dans un contexte difficile pour leur équipe.

Un entraînement au Stade de Roudourou

La rencontre se déroulera au Stade de Roudourou, situé à Guingamp, à environ 100 kilomètres de Brest, car le stade Francis-Le Blé ne répond pas aux normes de l’UEFA. Malgré cela, les supporters de Brest continuent de soutenir leur équipe à domicile, où ils n’ont pas connu la défaite en Ligue des Champions, avec deux victoires contre Sturm Graz et le PSG, et un match nul contre le Bayer Leverkusen.

Les yeux de la France sont tournés vers le retour de Mbappé, qui a déjà inscrit deux buts lors de sa dernière visite à Brest avec le PSG. En dix matchs disputés cette saison, il a trouvé le chemin des filets à neuf reprises. Ce match représente une occasion de revanche pour le joueur après son retour décevant lors de la rencontre de Lille contre le Real Madrid, où il n’était qu’un remplaçant à la suite d’une blessure.

La pression de revenir en équipe nationale

Pour Mbappé, cette rencontre est d’autant plus cruciale qu’elle pourrait influencer sa sélection en équipe de France. En effet, le sélectionneur Didier Deschamps l’avait écarté de la dernière liste. « Avec l’équipe nationale, rien ne se passe comme je le souhaiterais, » a-t-il déclaré. « Je veux revenir en mars ; mon amour pour l’équipe nationale n’a pas changé. Pour l’instant, je me concentre sur Madrid et sur le fait de donner le meilleur de moi-même, » a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse récente.

Mbappé a déjà exprimé son désir de figurer sur la liste de mars et se rend dans sa patrie avec une dynamique positive. Il est conscient que le meilleur moyen d’envoyer un message à ses fans est de briller sur le terrain contre Brest, qui ne compte qu’un point de plus que Madrid et pourrait même se qualifier dans le top huit en battant l’équipe de Carlo Ancelotti.