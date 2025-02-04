Cristiano Ronaldo met en garde le Real Madrid sur Mbappé : « Kylian n’a pas le profil d’un attaquant »

Le programme ‘El Chiringuito’, animé par Josep Pedrerol, a révélé une nouvelle mise en avant de l’interview d’Edu Aguirre avec Cristiano Ronaldo dans ‘Los Amigos de Edu’. Cette interview sera diffusée intégralement le lundi 3 février à partir de 22h30.

Le poste d’attaquant est un peu compliqué pour Mbappé, car il ne sait pas jouer comme un attaquant Cristiano Ronaldo

Les révélations de Cristiano Ronaldo sur Kylian Mbappé

Dans un premier aperçu, Cristiano Ronaldo évoque son enfance et sa fameuse compétitivité. « J’ai toujours été très impulsif. Je détestais perdre et je pleurais. Mes voisins m’appelaient… ‘l’Enfant Pleurnichard' », a déclaré l’actuel joueur de Al-Nassr F. C. en Saudi Professional League.

Dans un autre extrait, la discussion entre Cristiano Ronaldo et Edu Aguirre met l’accent sur Kylian Mbappé et son adaptation au Real Madrid.

Si j’étais Mbappé, je jouerais plus ou moins comme Cristiano en tant qu’attaquant Cristiano Ronaldo

Ronaldo a averti les supporters madrilènes : « Prenez soin de lui. Prenez soin de lui. Je dis cela aux fans du Real Madrid… Prenez soin du gamin ». Il a souligné que « Mbappé est très bon et que le Real Madrid doit l’aider et le protéger ».

Les conseils de Cristiano Ronaldo à Mbappé

Edu Aguirre a rappelé à Ronaldo que « Mbappé est un grand fan de vous… ». En réponse, Ronaldo a dit : « Je l’aime beaucoup, pas seulement à cause de son histoire d’adolescent où il admirait Cristiano Ronaldo, mais je le vois vraiment comme une star et il va apporter beaucoup de joie au Real Madrid ».

Interrogé sur son suivi du Real Madrid, Ronaldo a admis : « Je regarde le Real Madrid de temps en temps parce que mon fils Mateo aime beaucoup Mbappé ».

S’agissant de la position de Mbappé sur le terrain dans l’équipe d’Ancelotti, Ronaldo a précisé : « Le poste d’attaquant complique un peu la situation de Mbappé, car il ne sait pas jouer comme un attaquant, selon moi… Ce n’est pas qu’il ne sait pas, ce n’est pas sa position ».

Pour conclure, il a donné un dernier conseil : « Kylian ne devrait pas être l’attaquant typique », en ajoutant : « Si j’étais lui, je jouerais plus ou moins comme Cristiano Ronaldo en tant qu’attaquant ».