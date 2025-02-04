Interactive Brokers enregistre une hausse de 58 % de ses transactions quotidiennes, propulsée par l’engouement de ses clients.

Performances solides d’Interactive Brokers en janvier 2025

Interactive Brokers a enregistré une performance remarquable en janvier 2025, marquée par une augmentation significative de ses indicateurs de courtage clés. L’entreprise a fait état d’une hausse de 58 % de ses transactions quotidiennes moyennes en revenus (DARTs) par rapport à l’année précédente, ainsi qu’une croissance importante des fonds propres des clients et des prêts sur marge.

Une hausse notable des DARTs

Les résultats de janvier 2025 montrent plusieurs domaines clés de croissance pour Interactive Brokers, soulignant l’expansion de sa clientèle et l’augmentation de son activité de trading. La société a rapporté 3,473 millions de DARTs, soit une augmentation remarquable de 58 % par rapport à janvier 2024. Ce chiffre représente également une hausse de 6 % par rapport au mois précédent, signalant une performance constante des volumes d’échanges de l’entreprise.

Métriques de courtage en forte croissance

Les fonds propres des clients de l’entreprise ont atteint un impressionnant 591,4 milliards de dollars, marquant une hausse de 39 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance suggère une augmentation du nombre de clients ainsi qu’une forte augmentation de la taille des portefeuilles des clients.

Par ailleurs, les soldes des prêts sur marge des clients ont crû de 47 % d’une année à l’autre, atteignant 64,9 milliards de dollars, ce qui indique un engagement renforcé dans le trading sur marge. Interactive Brokers a également signalé une croissance des soldes de crédits clients, qui ont augmenté de 17 % d’une année à l’autre pour atteindre 120,4 milliards de dollars.

Finance mondiale et perspectives

Cette augmentation inclut 4,7 milliards de dollars détenus dans des dépôts bancaires assurés. La base de clients de la société s’est significativement élargie, avec un total de 3,45 millions de comptes clients, soit une augmentation de 31 % par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne l’exécution des transactions, le nombre moyen de DARTs liquidés par compte client s’élevait à 223, démontrant un engagement solide de la part des clients. La commission moyenne par ordre traité s’élevait à 2,59 dollars, avec des détails spécifiques aux produits révélant des tailles de commande et des commissions moyennes pour les actions, les options sur actions et les contrats à terme.

Valeur d’IBKR et autres perspectives financières

La commission moyenne pour les actions s’élevait à 1,87 dollar par commande, tandis que les options sur actions et les contrats à terme enregistraient des commissions respectives de 3,71 dollars et 4,07 dollars. Ce chiffre se compare favorablement à une moyenne de 4,0 points de base au cours des douze mois précédents, reflétant l’avantage concurrentiel de l’entreprise dans l’exécution efficace des transactions. La valeur d’IBKR GLOBAL est demeurée relativement stable, affichant une légère diminution de 0,01 % en janvier.

Avec une base de clients en croissance, des services financiers améliorés et des indicateurs de trading solides, Interactive Brokers s’est clairement établi comme un acteur clé dans le domaine concurrentiel du courtage électronique. Dans l’ensemble, janvier 2025 marque un excellent début d’année pour Interactive Brokers, propulsé par la croissance tant de l’activité des clients que de l’ensemble des actifs sous gestion.