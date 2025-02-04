Cette Mercedes s’est vendue à plus de 42,7 millions de livres sterling !

Une vente spectaculaire a eu lieu récemment au musée Mercedes-Benz de Stuttgart, attirant l’attention des collectionneurs du monde entier. Une voiture de course emblématique, la Mercedes-Benz W 196 R de 1954, a été adjugée pour un montant record de 51,155 millions d’euros, devenant ainsi la voiture de course de Grand Prix la plus chère jamais vendue aux enchères.

Une vente record pour un modèle iconique

La Mercedes-Benz W 196 R, dotée d’une carrosserie aérodynamique et du numéro de châssis 00009/54, a été vendue par RM Sotheby’s. Ce véhicule historique avait été donné au musée du Indianapolis Motor Speedway par l’ancienne société Daimler-Benz AG en 1965. L’enchère a suscité un vif intérêt, avec des collectionneurs se livrant à une bataille féroce, tant par téléphone qu’en salle de vente, avant que le marteau ne tombe pour fixer le prix à plus de 51 millions d’euros.

Un modèle légendaire dans l’histoire des courses

La W 196 R est réputée pour avoir dominé le Grand Prix dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Elle a été mise au point conformément aux nouvelles réglementations de 1954 concernant les moteurs de 2,5 litres. Des légendes de la course, telles que Juan Manuel Fangio et Stirling Moss, ont marqué l’histoire au volant de cette voiture, qui a aujourd’hui une place de choix parmi les modèles de collection.

Le directeur de RM Sotheby’s, Gord Duff, a souligné l’importance de cette vente, déclarant que cette voiture est l’une des plus significatives de l’histoire des courses. Joe Hale, président du musée du Indianapolis Motor Speedway, a quant à lui affirmé que l’argent récolté contribuerait à la durabilité et à l’expansion de leur collection, tout en garantissant le soin apporté à des véhicules historiques comme la W 196 R.