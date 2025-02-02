Le Mercedes-Benz Sprinter : 30 ans d’innovation et d’histoire sur les routes.

Mercedes-Benz marque un jalon important en 2025 avec la célébration du 30ème anniversaire de son utilitaire phare, le Sprinter. À cette occasion, la marque dévoilera une série spéciale ainsi qu’une exposition au musée Mercedes-Benz de Stuttgart. Détails sur cet anniversaire historique.
Sommaire
Un projet ambitieux
Il y a trente ans, la marque à l’étoile a lancé le Sprinter, un utilitaire qui allait marquer l’histoire. Première fourgonnette Mercedes-Benz avec une identité forte, il a transformé le segment des véhicules utilitaires légers en 1995.
Mercedes-Benz 30 ans de Sprinter
Au cours de ces 30 années, le Sprinter a su séduire des clients à travers le monde, notamment grâce à sa popularité parmi les tuners et spécialistes de la conversion, qui continuent à l’adapter à divers usages. Actuellement, 75 % des Sprinters dans le monde ont subi des modifications. De plus, le modèle électrique, l’eSprinter, est disponible depuis environ cinq ans. En 2025, le Sprinter atteindra également le cap des 5 millions de ventes.
1995, le début d’une nouvelle ère pour les fourgonnettes
Le Sprinter a été dévoilé au printemps de 1995, succédant au légendaire T1/TN et devenant la première fourgonnette de la marque à porter un nom distinct. Seule une base technique a été reprise de son prédécesseur, tout le reste ayant été re-conçu de manière inédite.
Mercedes-Benz 30 ans de Sprinter – I Gen.
La combinaison d’une carrosserie monocoque avec propulsion arrière, un châssis moderne avec suspension avant indépendante et des moteurs puissants était une véritable nouveauté à l’époque. Le premier Sprinter était également livré avec quatre freins à disque, un système antiblocage (ABS), un différentiel automatique et des ceintures de sécurité réglables en hauteur.
2006, mise à jour technologique et de sécurité
La deuxième génération du Sprinter a été lancée début 2006, offrant un choix de trois empattements, quatre longueurs et trois hauteurs de toit. Le ESP a également été introduit en standard sur les versions fermées jusqu’à 3,5 tonnes.
Mercedes-Benz 30 ans de Sprinter – 2nd Gen.
Parmi les jalons suivants, on note l’introduction du BlueEfficiency en 2009, un système d’optimisation d’efficacité qui a intégré une boîte de vitesses manuelle à six rapports et un système automatique de démarrage/arrêt.
2018/2019, connectivité et diversité des choix
La troisième génération du Sprinter a été lancée en 2018, mettant en avant la connectivité avec le système MBUX (Mercedes-Benz User Experience), offrant ainsi des fonctionnalités inédites pour un véhicule utilitaire.
Mercedes-Benz 30 ans de Sprinter – 3rd Gen.
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!