Le Mercedes-Benz Sprinter : 30 ans d’innovation et d’histoire sur les routes.

Mercedes-Benz marque un jalon important en 2025 avec la célébration du 30ème anniversaire de son utilitaire phare, le Sprinter. À cette occasion, la marque dévoilera une série spéciale ainsi qu’une exposition au musée Mercedes-Benz de Stuttgart. Détails sur cet anniversaire historique.

Un projet ambitieux

Il y a trente ans, la marque à l’étoile a lancé le Sprinter, un utilitaire qui allait marquer l’histoire. Première fourgonnette Mercedes-Benz avec une identité forte, il a transformé le segment des véhicules utilitaires légers en 1995.





Photo par : Mercedes-Benz Mercedes-Benz 30 ans de Sprinter

Au cours de ces 30 années, le Sprinter a su séduire des clients à travers le monde, notamment grâce à sa popularité parmi les tuners et spécialistes de la conversion, qui continuent à l’adapter à divers usages. Actuellement, 75 % des Sprinters dans le monde ont subi des modifications. De plus, le modèle électrique, l’eSprinter, est disponible depuis environ cinq ans. En 2025, le Sprinter atteindra également le cap des 5 millions de ventes.

1995, le début d’une nouvelle ère pour les fourgonnettes

Le Sprinter a été dévoilé au printemps de 1995, succédant au légendaire T1/TN et devenant la première fourgonnette de la marque à porter un nom distinct. Seule une base technique a été reprise de son prédécesseur, tout le reste ayant été re-conçu de manière inédite.









Photo par : Mercedes-Benz Mercedes-Benz 30 ans de Sprinter – I Gen.

La combinaison d’une carrosserie monocoque avec propulsion arrière, un châssis moderne avec suspension avant indépendante et des moteurs puissants était une véritable nouveauté à l’époque. Le premier Sprinter était également livré avec quatre freins à disque, un système antiblocage (ABS), un différentiel automatique et des ceintures de sécurité réglables en hauteur.

2006, mise à jour technologique et de sécurité

La deuxième génération du Sprinter a été lancée début 2006, offrant un choix de trois empattements, quatre longueurs et trois hauteurs de toit. Le ESP a également été introduit en standard sur les versions fermées jusqu’à 3,5 tonnes.









Photo par : Mercedes-Benz Mercedes-Benz 30 ans de Sprinter – 2nd Gen.

Parmi les jalons suivants, on note l’introduction du BlueEfficiency en 2009, un système d’optimisation d’efficacité qui a intégré une boîte de vitesses manuelle à six rapports et un système automatique de démarrage/arrêt.

2018/2019, connectivité et diversité des choix

La troisième génération du Sprinter a été lancée en 2018, mettant en avant la connectivité avec le système MBUX (Mercedes-Benz User Experience), offrant ainsi des fonctionnalités inédites pour un véhicule utilitaire.