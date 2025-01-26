Il y a un siècle : La naissance de l’emblématique étoile Mercedes au sein de la couronne de laurier.

Le Mercedes-Benz : Cent ans d’icône emblématique

Le célèbre logo en forme d’étoile à trois branches de Mercedes-Benz fête un anniversaire marquant cette année. Véritable symbole de luxe et d’innovation dans l’industrie automobile, le logo a une histoire qui remonte à près d’un siècle.

Origines et fusion historique

La fusion des deux plus anciennes entreprises automobiles au monde en juin 1926 a marqué un tournant décisif. Près d’un siècle plus tôt, la Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) à Stuttgart et Benz & Cie. à Mannheim ont uni leurs forces pour créer la Daimler-Benz AG, adoptant la nouvelle marque Mercedes-Benz. Les préparatifs pour cette fusion étaient déjà en cours dès 1925, avec l’enregistrement d’une nouvelle marque de commerce le 18 février, où l’étoile à trois branches de Mercedes entourée d’un laurier symbolisait ce partenariat.

Évolution du logo emblématique

Le logo a évolué au fil des ans, intégrant des éléments qui représentent les aspirations des deux marques. Le 24 juin 1909, DMG avait déjà déposé l’étoile à trois branches comme modèle utilitaire. Ce symbole était destiné à représenter l’utilisation des moteurs à combustion pour la mobilité terrestre, maritime et aérienne. Benz & Cie a également déposé son nom entouré de lauriers peu après.

En pleine crise économique en mai 1924, les deux sociétés ont décidé de se regrouper sous un nouveau symbole. Le logo actuel, comprenant l’étoile et la couronne de laurier, a été conçu en 1925, unissant les histoires des deux marques dans un emblème reconnu aujourd’hui dans le monde entier.

Le déclin de l’étoile sur le capot

Alors que de nombreux modèles Mercedes continuent à se vanter de l’étoile emblématique sur leur capot, certains voitures modernes se passent de cet ornement, en raison des vols fréquents. Par exemple, l’étoile du modèle 124 a un prix de vente recommandé en Allemagne de 39,71 euros, y compris la TVA.

L’étoile, conçue avec une approche en trois dimensions, a introduit une dynamique de lumière et d’ombre qui lui a permis de se démarquer sur le marché. En 1921, la marque a enregistré un modèle de logo en plastique destiné à un usage en tant que figure de radiateur en trois dimensions, rendant l’étoile encore plus visible aux yeux du public.

Avec son riche patrimoine et son logo devenu emblématique, Mercedes-Benz continue de fasciner les amateurs de voitures du monde entier, témoignant d’une histoire marquée par l’innovation et l’excellence automobile.