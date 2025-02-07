Le nouveau SUV chinois captivant qui cartonne en 2025 : une surprise étonnante !

Une ascension fulgurante : Omoda 5 fait des vagues en Espagne

Le Omoda 5, un SUV chinois, connaît un succès retentissant sur le marché espagnol, s’imposant comme l’un des véhicules les plus en vue de l’année 2024. Alors même que les prévisions pour 2025 semblent encore plus prometteuses, il mérite une attention particulière pour comprendre les raisons de cet engouement.

Un succès impressionnant dès son lancement

Il est désormais courant de croiser un Omoda 5 sur les routes espagnoles. Ce SUV a réalisé une performance remarquable en 2024, avec 8 708 unités immatriculées lors de sa première année complète en Espagne. En janvier 2025, les chiffres continuent de grimper de manière spectaculaire, avec 918 nouvelles immatriculations, soit une augmentation étonnante de 3 572 % par rapport à la même période en 2024. Des chiffres qui joignent ceux de 2024, où une hausse de 4 400,6 % avait déjà été constatée. Bien qu’il sera difficile de maintenir de tels pourcentages de croissance sur le long terme, il est indéniable qu’Omoda a su répondre à une attente du marché espagnol.

Le soutien stratégique d’une production locale

Un facteur clé de la montée en puissance d’Omoda est sans doute lié à l’implantation de sa maison mère, Chery, dans la Zone Franche de Barcelone, occupant les anciens locaux de Nissan. Cette décision a généré un climat de confiance parmi les consommateurs espagnols envers cette marque asiatique. De plus, Omoda 5 a d’abord été lancé avec un moteur à essence, avant d’introduire un modèle entièrement électrique, le 5 EV. Les données de ventes montrent qu’en janvier, le modèle à essence représentait 97,6 % des immatriculations totales, laissant seulement 22 unités pour le 5 EV. Cela confirme que le marché espagnol n’est pas totalement prêt pour une offre électrique complète, une situation qu’Omoda a su exploiter à son avantage.

Une offre diversifiée et compétitive

Le Omoda 5 ne s’est pas contenté d’être le SUV chinois le plus vendu en Espagne, il a également été le deuxième véhicule chinois le plus populaire en 2024, juste derrière le MG ZS. Ce dernier, qui utilise une stratégie similaire, combine également des moteurs à essence avec des versions électriques. Le premier moteur proposé sur le Omoda 5 était un 1.6 TGDI turbo, produisant 186 CV, avant d’être remplacé par une version moins puissante de 145 CV l’année dernière. En ce qui concerne le 5 EV, il propose une puissance de 204 CV, avec une batterie offrant une autonomie électrique de 340 kilomètres, bien que ses capacités de charge soient quelque peu limitées, à 11 kW en courant alternatif et 80 kW en courant continu.