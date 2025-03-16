Le Ruf le Plus Cher Jamais Vendu : Un Record Historique dans le Monde de l’Automobile

Un Record pour Ruf: Le CTR ‘Yellowbird’ aux enchères

Lors de la vente aux enchères Gooding & Company qui s’est déroulée cette année à Amelia Island, en Floride, un modèle unique a marqué les esprits par son prix. Le CTR ‘Yellowbird’ de Ruf, une marque emblématique ayant évolué depuis un modificateur Porsche vers un fabricant automobile à part entière, a atteint un prix incroyablement élevé.

La vente historique du Yellowbird

Le 1989 Ruf CTR ‘Yellowbird’ a été vendu pour un montant dépassant les 6 millions de dollars, devenant ainsi le modèle Ruf le plus cher jamais vendu aux enchères. Cela représente une avancée significative par rapport au précédent enregistrement en 2018, où un autre Yellowbird s’était vendu pour seulement 1,08 million de dollars.

Un véhicule d’exception

Ce modèle rare fait partie des 29 exemplaires construits, et est l’un des neuf à avoir été fini dans la teinte Blossom Yellow (ou, Blutengelb) d’usine. Il est en effet équipé du package Leichtbau, qui comprend des panneaux de carrosserie en aluminium et une cage de sécurité en aluminium. Le kilométrage de ce véhicule est particulièrement faible, avec seulement 1 056 miles parcourus depuis sa fabrication.

Ce véhicule est propulsé par un moteur à six cylindres à plat refroidi par air, avec deux turbocompresseurs de 3,4 litres, produisant 463 chevaux et 408 lb-pi de couple à sa sortie d’usine, associé à une transmission manuelle à six vitesses.

Alois Ruf, propriétaire de la marque, a assisté à cette vente record et a souligné l’importance du CTR Yellowbird : « C’était un tournant décisif pour Ruf et pour les voitures de performance modernes en général », a-t-il déclaré. « Il reste un témoignage de l’essence de notre marque : un engagement indéfectible envers l’excellence technique, le design innovant et les normes les plus élevées en matière de performance automobile. »

En plus du Yellowbird, Ruf a également présenté des modèles plus récents lors du concours d’Amelia, dont deux magnifiques modèles SCR et un BTR2, qui était équipé du nouveau système d’éclairage LED 993 Precision de Ruf destiné aux modèles 993 de la 911.