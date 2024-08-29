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Une Porsche 911 Dakar contrefaite vendue à moitié prix : un coup d’œil sur cette affaire intrigante

Rédaction :Antoine Blondain

Dans le monde des voitures de luxe et de prestige, une affaire aux contours mystérieux a récemment fait surface : la vente d’une Porsche 911 Dakar contrefaite à un prix alléchant, défiant toute logique. Plongeons dans les dessous de cette histoire intrigante et découvrons les rouages de cette arnaque automobile qui a ébranlé les passionnés et les connaisseurs.

Une réplique de Porsche 911 Dakar vendue pour moitié prix : une affaire intrigante

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Un concessionnaire de Floride a récemment attiré l’attention en mettant aux enchères une réplique de Porsche 911 Dakar pour un montant bien inférieur à celui de la version originale. Cet événement a suscité un vif intérêt, tant pour les amateurs de voitures que pour ceux qui s’intéressent aux défis de l’authenticité dans l’industrie automobile.

L’exploitation de la notoriété de la Porsche 911 Dakar

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L’originale Porsche 911 Dakar, renommée pour ses exploits dans les sables des déserts africains durant les années 1980 avec Jacky Ickx au volant, est un véhicule hors de portée pour beaucoup, avec un prix de base de 226 689 €, assorti d’un malus de 60 000 €. D’autant plus que certaines options peuvent porter le prix final jusqu’à 332 302 €. Cette exclusivité pousse certains concessionnaires à proposer des alternatives, attirant ainsi les acheteurs potentiels avec des budgets plus modestes.

Les caractéristiques de cette réplique

Un concessionnaire américain, basé à Jacksonville en Floride, a ainsi aperçu une opportunité en créant une réplique de la 911 Dakar. La voiture en question est une Porsche 911 Carrera de type 992 d’avant restylage, datant de 2021, équipée d’accessoires de style Safari pour imiter la Dakar.

Les modifications incluent l’ajout de feux auxiliaires Baja Designs, des jantes Rotiform de 18 pouces en blanc, des pneumatiques Toyo Open Country A/T, des plaques de protection, ainsi que des ressorts hélicoïdaux Motion Control Systems. Le véhicule dispose également d’un système d’échappement Sharkwerks et d’une reprogrammation du système Porsche Dynamic Chassis Control.

Un faux plus raisonnable, mais est-ce une bonne affaire ?

Ce modèle contrefait a été vendu aux enchères sur le site internet bringatrailer pour la somme de 138 000 $ (environ 124 377 €), soit pratiquement la moitié du prix d’une 911 Dakar originale équipée de ses options complètes. Mais cette réduction de prix mérite-t-elle le compromis sur l’authenticité ?

Pour certains amateurs, le fait d’avoir un modèle qui ressemble à l’original peut suffire à satisfaire leur passion, surtout si les performances sont au rendez-vous. Pour d’autres, l’authenticité est une part essentielle de l’expérience de possession et de conduite.

Comparatif des caractéristiques

Caractéristique911 Dakar Originale911 Dakar Contrefaite
Modèle de base911 Dakar911 Carrera 992
Prix332 302 €124 377 €
MotorisationFlat-six 3,0L double turboFlat-six 3,0L double turbo
TransmissionPDK 8 rapportsPDK 8 rapports
Accessoires SafariInclusModifiés
Options de sécuritéPack Rallye SportHarnais et extincteur inclus
AuthenticitéOriginaleRéplique
Valeur de reventeÉlevéeModérée

Un marché de niche en plein essor

Ces répliques de véhicules iconiques montrent qu’il existe un marché pour des alternatives plus abordables, mais elles posent également des questions sur la fidélité à l’original et la valeur perçue. Alors que le débat sur l’authenticité continue, il sera intéressant de voir si d’autres concessionnaires suivront cette tendance.

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