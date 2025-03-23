Achetez Six Porsche 911 et Repartez avec un Camion de Transport Offert !

RM Sotheby’s organise une vente aux enchères exceptionnelle pour les passionnés de Porsche. Six modèles rarissimes de la Porsche 911, tous avec moins de 50 km au compteur, seront mis en vente, accompagnés d’une remorque de transport. Cette offre unique attire l’attention des collectionneurs et des admirateurs de la marque, surtout avec une vente sans prix de réserve.

Une collection de 911 d’exception

Le lot propose six des meilleurs modèles de la 911 de la génération 991, chacun ayant parcouru moins de 50 km : un GT3 Touring, une 911 R, un GT3 RS, un GT3, un GT3 Cup et un GT3 Cup R. L’enchère comprend également le camion de transport, un Man TGX 18.640 de 2019, équipé d’une remorque Rolfo Auriga, permettant ainsi de transporter les véhicules vers la piste ou toute autre destination.

Des modèles conçus pour la performance

Parmi ces modèles, deux 911 sont spécialement conçus pour la compétition : le GT3 Cup et le GT3 Cup R. Le GT3 Cup affiche moins de 32 km au compteur, avec tous ses films protecteurs encore en place, tandis que le GT3 Cup R a seulement 24 km au compteur.

Le GT3 de la génération 991.2 se distingue par une finition rouge indien sur noir et est équipé d’une transmission manuelle à six vitesses et de freins en céramique carbone, affichant également 50 km au compteur. Le modèle GT3 Touring présente un habitacle noir avec un système audio Bose et des sièges baquets de style 918 Spyder, avec seulement 19 km au compteur.

Parmi les modèles les plus rares de cette collection se trouvent le GT3 RS ‘Weissach’ et la 911 R, le premier étant doté d’un pack Clubsport complet incluant un arceau et des harnais de course, et ayant été utilisé seulement 26 km. Quant à la 911 R, il s’agit de la 698ème production sur 991, en finition blanche avec des rayures rouges et un kilométrage de seulement 45 km.

Une vente sans précédent

Si vous recherchez six des 911 parmi les plus rares et les plus esthétiques, accompagnées d’un camion et d’une remorque pour les transporter, ne manquez pas la vente aux enchères pertinente intitulée “Six Cars, One Truck – The Delivery Mileage Porsche Collection” qui aura lieu le mois prochain en Allemagne. Bien que la maison de vente ne dévoile pas le montant attendu pour cette collection, cette dernière sera proposée sans prix de réserve, rendant l’enchère encore plus intrigante.